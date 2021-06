Viera no aguantó más y habló de la pelea en El Campín: 'fui provocado'

Después de conocer las sanciones por parte de la Dimayor, el arquero Sebastián Viera salió a disculparse a través de sus redes. Aseguró que fue provocado y su reacción no fue la mejor; "agacho la cabeza", dijo.



Todo se dio en medio de la semifinal de vuelta entre Millonarios y Junior, en El Campín. Hubo "conducta violenta" y ocho futbolistas (cinco de Junior) recibieron fechas de suspensión. El uruguayo pagará tres.



"Agacho la cabeza, no solo por la derrota, si no para ofrecer unas sinceras disculpas por mi comportamiento. En 18 años de profesionalismo muy poco he perdido la templanza que me caracteriza. Fui provocado, y la impotencia jugó en mi contra. Me equivoqué y no hay excusa", manifestó el arquero tiburón.



Y agregó: "a futuro, y con la misma templanza y humildad, me comprometo a seguir luchando y respetando estos colores dentro y fuera de la cancha. A mi familia, a la afición, a la dirigencia y al fútbol, asumo mi error. Vendrán mejores días".



Cabe recordar que la pelea se dio al final del partido, cuando Millonarios consiguió avanzar a la final de la Liga Betplay 2021-I. Por dicho "agarrón" fueron sancionados ocho jugadores: Sebastián Viera, con tres fechas de sanción; Willer Ditta y Larry Vásquez con dos fechas y Didier Moreno, junto a Homer Martínez, con seis jornadas. Por las toldas azules los suspendidos fueron Bréinner Paz (1), Felipe Banguero (2) y Ricardo Márquez (3).