Ramos se destapó y reveló detalles ocultos de la fallida renovación

El central español Sergio Ramos se despidió oficialmente de la que fue su casa en las últimas 16 temporadas y con la que conquistó 22 títulos. Lo hizo con tono nostálgico y entre lágrimas, pues según reveló, sí estuvo dispuesto a renovar pero tuvo mala suerte. El club había hecho una última oferta con fecha de caducidad, de la que no se percató, y cuando quiso aceptar, era muy tarde.

"Son reuniones privadas que quiero mantener así por respeto al club, hay cosas muy personales que no hay que develar, pero se me comunica hace una semana a través de mi agente y nos quedamos sorprendidos. Había caducado sin nosotros saberlo, no me habían enviado un ultimátum. Estábamos dentro de una negociación y cuando me comunican les digo que había posibilidad de aceptar esa última propuesta, pero por lo visto era tarde. Pero no guardo rencor, al final me quedo con esto, que es un hasta luego", manifestó Ramos.



En medio de la conferencia de prensa dejó claro que la demora en la renovación no fue cuestión de dinero. "Esa nunca ha sido mi prioridad y desde que llegaron los problemas económicos por la pandemia lo dejé claro. Cuando llegó el momento de hablar sobre la renovación, el club me ofreció un año de contrato. Yo quería dos. Era un tema de años, no de dinero".



Ramos accedió a firmar por un año más, pese a que su deseo era hacerlo hasta 2023. Sin embargo, la directiva le dejó claro que la oferta ya había pasado y finalmente todo se derrumbó. Este jueves le dijo adiós al Real Madrid pero dijo estar dispuesto a regresar.