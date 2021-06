¿Guiño de Rodallega al América? Reacciones tras su reciente trino

Tras finalizar contrato con Denizlispor, Hugo Rodallega pasa unos días de vacaciones en su natal Valle del Cauca. El atacante, que como es bien sabido es pretendido por América de Cali, ya ha hablado que su deseo es vestirse de rojo pero el salario del que le hablaron no lo termina de convencer.



Pese a esto, en las últimas horas, Rodallega lanzó un trino que muchos aficionados asocian con una publicación de Tulio Gómez. ¿Acaso es un guiño para los 'Diablos Rojos'?

El máximo accionista del América publicó una fotografía del bus que transporta al equipo, con el mensaje: "Orgullosamente Americano". Un par de horas después, Rodallega trinó: "cómo será esa belleza por dentro", por lo que los comentarios de los hinchas fueron una invitación a firmar con el club para subirse a conocerlo.



"Se viene para el américa y se gana a Colombia entera", "Venga mijo, conoce y se queda a salir campeón", "Tulio Gómez vea, Hugol quiere conocer esa belleza por dentro", "No lo pienses más, firma ya", fueron algunos de los mensajes que recibió el delantero en su publicación.



Lo cierto es que Hugo es jugador libre, después de terminar su contrato con el equipo turco en mayo. Antes de llegar a Colombia para pasar unos días de descanso, Rodallega habló con el programa Zona Libre de Humo y se refirió al diálogo que había sostenido con Tulio Gómez. "Se les voy a decir muy directo y sin tanto rodeo. Yo me puse en contacto ya hace un mes o un mes y medio con Tulio Gómez y él me mostró su interés. Él ya sabe que yo tengo interés también, pero esto es un negocio y son cosas que se tienen que manejar".



En su momento, el futbolista de 35 años fue claro al decir que sí le gustaría jugar en América de Cali pero que todo dependería de un arreglo económico, tarea que dejó en manos de su empresario. Por lo pronto disfruta de sus vacaciones, a la espera de definir su futuro para el segundo semestre de 2021. ¿Aceptará las condiciones en los rojos?