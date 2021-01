'Somos Nacional, no tenemos excusa', Gómez confía en buenos resultados

Atlético Nacional no goza un buen momento deportivo y deberán reaccionar frente al Deportivo Pereira este sábado si quieren recuperar terreno en la Liga. Sebastián Gómez habló sobre las obligaciones que tienen y lo que deberán demostrar para marcar diferencia en los partidos.

"Somos Nacional, no tenemos excusa. Acá entre todos sacaremos esto adelante. Nos dan todas las herramientas para ganar los partidos. Esto nos sirve para darnos cuenta que estamos en la mejor institución del país y debemos demostrarlo en la cancha con los resultados. Esperamos levantar cabeza y ganar que es lo que todos queremos", detalló Gómez.



En lo personal, el ex Leones destacó que "me siento cómodo jugando tanto de volante de primera línea como de interior. Como locales siempre tenemos que ganar. Seguramente Pereira vienen motivados para buscar el resultado, pero nosotros estamos mentalizados no solo a ganar este partido, sino los tres que tendremos a lo largo de esta semana. Estoy trabajando fuerte para ser un 'todo campista', espero demostrarlo en la cancha".



Además, "cada jugador se hace su autoevaluación, al ser Nacional tenemos que ganar donde sea y a la hora que sea. Tenemos todos los recursos para ponerlo en práctica y demostrarlo en el terreno de juego. Todos tenemos momentos en la vida buenos y no tan buenos, en lo último hay que aprender. Estoy con mucha ilusión, muy motivados en que podemos sacar el equipo adelante. Estamos comenzando un nuevo proceso, queremos demostrar lo que cada uno tenemos con resultados".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8