Alex Castro: con sed de revancha y ganas de triunfar en Nacional

Como un refuerzo sorpresivo y un golpe de opinión, los hinchas de Atlético Nacional tomaron la llegada de Alex Stik Castro al conjunto verdolaga. El atacante antioqueño buscará conquistar títulos y retomar ese nivel que le permitió emigrar al fútbol internacional.

"Tuve un paso por las inferiores de Nacional y creo que fue muy bueno. Fue un año y medio en el que aprendí muchas cosas. Luego debuté en otro club, pero fue muy gratificante haber estado acá. Conocí muchos técnicos que me aportaron en mi carrera", precisó Castro.



Sobre esos anhelos en su etapa como canterano, Alex comentó que "veía las canchas, todavía no estaba el Centro de Alto Rendimiento y cuando iba para la cancha sintética, me imaginaba el día en el que iba a estar con el equipo profesional, gracias a Dios se dio en un momento en el que estoy más maduro".



El ex Tolima, Alianza Petrolera, Deportivo Cali y Cruz Azul es consciente del reto que tiene en llegar a un equipo que siempre debe ser protagonista y que la ausencia de goles en los últimos partidos urge de sus condiciones ofensivas. "Cada jugador que llega a Nacional sabe a lo que se atiene. En cada partido, cada fin de semana hay que dejarlo todo en la cancha. Vengo a competir y espero aportarle al equipo, que vuelva a pelear finales y con la estructura que tenemos, es para ser protagonista ".



Aunque en su etapa de juvenil en Nacional estuvo con el número 14 y 22. Para esta etapa como jugador pidió el dorsal 23, un número muy especial para el habilidoso delantero. "El número 23 es muy especial para mí. Me llena de mucha confianza y cuando estuve en el Tolima me fue muy bien. Por eso lo elegí y espero romperla acá ".



Volviendo a esos anhelos cumplidos entre su etapa como juvenil y ahora como profesional, Alex resaltó que "salí de 19 años y ahora con 26 que regreso a la ciudad, con mi familia, con los amigos del barrio, me llena de mucha confianza y todos me mandan buenas vibras para disfrutar y salir adelante. Nacional siempre ha estado en mi vida, cuando debuté como profesional fue en el Atanasio contra Nacional y ahora que voy a jugar con el equipo, será especial jugar cada partido".



Además, "los equipos paisas dan buen espectáculo, es un ADN y como jugador hay que salir a disfrutar. Con responsabilidad, aplicando la táctica, las ideas del entrenador que poco a poco las estamos asimilando. Es un lindo reto".



Finalmente, el jugador visualiza ganando algún título con los verdolagas y poderlo compartir con sus seres queridos, que pronto termine la pandemia para sentir ese apoyo en el estadio. "Sería algo fenomenal ser campeón con Nacional, sentir el apoyo de la familia, de la gente, va a ser algo muy lindo. Ojalá pase pronto la pandemia y que podamos contar de nuevo con nuestros hinchas".



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter @juanchoserran8