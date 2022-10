Santa Fe sin ventajas: se decide la clasificación contra Once Caldas

Independiente Santa Fe y Once Caldas vivirán un duelo directo en El Campín este domingo por la fecha 20 de la Liga BetPlay 2022-II, donde los dos buscarán su clasificación a los cuadrangulares finales.



Para Santa Fe ya no hay excusas, pues a pesar de haber sumado en los últimos juegos, todavía queda esa duda sobre su verdadero nivel en el campeonato. Sin embargo, viene con aire en la camiseta tras una importante victoria 1-0 sobre el Deportivo Cali en la fecha anterior, que le dio a los de Alfredo Arias la oportunidad de llegar a la última jornada del clausura dentro de los ocho mejores de la clasificación, ocupando así uno de los lugares que dan acceso a la fiesta de diciembre.



Sin embargo, a pesar de estar cuarto en la tabla de posiciones con 31 puntos, Santa Fe aún no debe relajarse, ya que está a solo tres puntos del onceavo clasificado, por lo que sabe que un triunfo frente a su público podría incluso verlo finalizar esta fase regular en la cima de la clasificación, todo si otros resultados de los que van adelanten sufren un pinchazo en su última salida, aunque el objetivo principal es quedar dentro de los mejores.



Un plus para Santa Fe para el duelo contra Once Caldas sin duda es que de momento son los mejores locales de la Liga BetPlay, ya que es el único equipo del torneo que aún no ha conocido la derrota como local hasta ahora donde ha ganado 7 partidos y empatado 2.



Para este partido contra Once Caldas, Santa Fe tendrá a sus mejores jugadores disponibles con los que viene jugando en los últimos partidos, por lo que su nómina no cambiaría para el decisivo partido en El Campín.



Estos son los convocados por el DT Alfredo Arias 🦁 para la Fecha 20 ⚽.#VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/gDEsfycWnM — Independiente Santa Fe (@SantaFe) October 29, 2022



Por otro lado, el rival de Santa Fe afronta este partido en medio de una racha invicta de cuatro partidos luego de igualar frente a Alianza Petrolera en su anterior compromiso, Once Caldas llega a este partido dentro de los puestos privilegiados y con la motivación de hacerle buen partido a al cardenal como en anteriores temporadas y sacar puntos esenciales para la clasificación.



Igualmente, uno de los aspectos que Santa Fe podría aprovechar de este Once Caldas es que han ganado apenas dos de los nueve partidos que ha disputado de visitante en lo que va de Liga donde han cedido 5 empates y han perdido en dos oportunidades, por lo que se convierte en un punto a favor para los dirigidos por Alfredo Arias, quienes no buscan ventajas de local en un duelo que decide el futuro de toda la plantilla.



Santa Fe vs Once Caldas

Hora: 4:00 p.m.

Árbitro: Diego Escalante

Estadio: El Campín

Canal de TV: Señal de Claro TV: SD 503 – HD 1503, DirecTV: HD: 1636 – SD: 636 Movistar: DTH: 897 – IPTV: 303 y winsportsonline.com