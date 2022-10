América buscará asegurar clasificación en Santa Marta: visita al Unión

América de Cali finalizó su preparación para visitar este domingo a las 4:00 de la tarde al Unión Magdalena, por la última jornada del todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor II-2022, en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta. El cuadro americano espera conseguir un buen resultado que le permita clasificarse a los cuadrangulares finales de torneo.



El equipo luego del triunfo 4-0 contra Deportivo Pasto en la tarde del sábado de la semana pasada, volvieron a los entrenamientos en la mañana del lunes con la recuperación física y los trabajos flexibilidad. En el transcurso de la semana se enfocaron en la velocidad, potencia, fuerza y en los días finales, en la preparación táctica con la simulación de juego, para viajar en la mañana del sábado a Santa Marta.



En la noche del mismo sábado hicieron una pequeña activación en el hotel de concentración, pensando en el partido de la tarde del domingo. Por el momento, el grupo no presenta bajas o altas considerables para este compromiso, con el técnico Alexandre Guimaraes teniendo a casi todo el grupo a disposición.



¿Cómo clasifica el América?

- Ganando.



- Empatando y que se dé uno de estos resultados:



Millonarios pierda.

Nacional no le gane a La Equidad.

Bucaramanga y Pereira empaten.

Junior no golee.



- Perdiendo y que se den dos o tres de estos resultados:



Once Caldas pierda.

Millonarios pierda.

Nacional no le gane a La Equidad.



Datos previos

América de Cali atraviesa su mejor racha histórica de victorias consecutivas ante Unión Magdalena en Primera División desde 2002 (8V). Además, no han permitido goles de este rival en los últimos cinco partidos, mientras que han anotado un total de 12 tantos en este periodo.



Solamente se ha registrado un empate en 17 partidos entre Unión Magdalena y América de Cali en Primera División desde 2002. En este período, América de Cali cuenta con 14 victorias, mientras que Unión Magdalena solamente tiene dos.



Luego de vencer como visitante a Alianza Petrolera (2-0) en su última salida de Primera División, América de Cali buscará hilar triunfos fuera de casa en la categoría por primera vez desde marzo del 2021 (2V).



América de Cali en conjunto ha disparado un total de 317 ocasiones, más que cualquier otro equipo hasta antes del arranque de la fecha 20 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2022, mientras que Unión Magdalena es el que ha disparado menos veces con 181.



Unión Magdalena (54) es el equipo que ha cobrado menos tiros de esquina hasta antes del arranque de la fecha 20 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2022. El siguiente que ha cobrado menos es Deportivo Pereira (65).



Alineación probable



Joel Graterol; Daniel Quiñones, Kevin Andrade, John García, Brayan Vera; Juan Camilo Portilla, Carlos Sierra, Esneyder Mena, Deiner Quiñones, Juan David Pérez; Adrián Ramos.

D.T.: Alexandre Guimaraes.



Estadio: Sierra Nevada.

Hora: 4:00 p.m.

T.V.: Win Sports +.