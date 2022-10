Juan Cuadrado se destacó en victoria de Juventus contra Lecce

Falto de chispa e inventiva en los metros finales y en las zonas decisivas, y pese a ser muy superior al Lecce, al que dominó durante noventa minutos, el Juventus tuvo que recurrir a los canteranos para sacar adelante el complicado partido (0-1) y evitar lo que hubiera supuesto un nuevo revés en la ya comprometida temporada del conjunto turinés.



Después del fracaso en Liga de Campeones a la 'Juve' solo le valía la victoria para refugiarse de las críticas y para llegar con un aliciente positivo al partido ante el PSG francés, en el que se juega su presencia en Liga Europa.

Allegri sufrió las bajas de última hora de Vlahovic y Locatelli, que se sumaron a las de Di María, Paredes, Bremer, Chiesa y Pogba, que comprometieron el once del técnico italiano, que apostó, casi sin otra opción, por Miretti en el centro del campo y por Soulé acompañando a Milik en el ataque.



No pudieron hacer mucho los canteranos para revertir la tendencia del equipo, sumido en una crisis de juego y resultados desde el comienzo de la campaña, aunque le dieron un aire fresco al equipo que sí que se notó. Se repitió la historia de los últimos partidos, aunque esta vez llevando la batuta e imponiendo el ritmo ante un Lecce que cedió el mando esperando su oportunidad a la contra.



Dominó la 'Juve' con claridad, pero sin acierto en los metros finales y al Lecce no le costó frenar las tentativas de los visitantes. Movió en el descanso Allegri el banquillo y dio en el clavo con la entrada de Fagioli e Iling, otros dos canteranos que se echaron el equipo a la espalda protagonizando el gol del partido que dio los tres puntos y el respiro a los turineses.



Todos los canteranos que estaban sobre el verde se habían ganado dejando buenas actuaciones cuando Allegri les había dado la oportunidad de disputar unos minutos en partidos anteriores, pero en el partido ante el Lecce fueron el motor y el sustento para cosechar la victoria. Iling, protagonista en el choque ante el Benfica del pasado martes, cedió en la frontal para un Fagioli que no se lo pensó dos veces y golpeó directo a la escuadra para desbloquear el choque en el minuto 73, imparable para Falcone.



Reaccionó en los últimos minutos el Lecce ya sin nada que perder y viendo cómo Allegri realizó un cambio defensivo, dando entrada a Bonucci por el delantero Soulé para mantener el resultado, pero el golpeo de Hjulmand se topó con la madera, salvando los muebles de Allegri.





Firmó la 'Juve', no sin el ya habitual sufrimiento, su tercera victoria consecutiva en Serie A, que le alza a la sexta plaza del la tabla, en puestos europeos, a falta, eso sí, de que Inter y Udiniese jueguen sus respectivos encuentros. El Lecce se mantiene fuera del descenso, pero pendiente del resultado del Sampdoria.



