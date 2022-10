Medellín, en busca de la cabeza de grupo: visita a Pasto

Deportivo Independiente Medellín visita este domingo, desde las 4 de la tarde a Deportivo Pasto, por la fecha 20 en la Liga BetPlay II-2022. El conjunto rojo de Antioquia tiene una gran oportunidad para asegurarse con una de las cabezas de grupo en los cuadrangulares, enfrentando al equipo nariñense, quien pasa por un altibajo deportivo.



David González, técnico poderoso habló sobre la clasificación a la siguiente fase. “El análisis es positivo, después de lograr una clasificación ante un rival difícil y en una cancha complicada, la planificación del partido se hizo de la manera adecuada. Todos aportaron, especialmente los que llegaron desde el banco. Es importante llegar con la clasificación para esta última fecha, estamos tranquilos, sin estar confiados, con la intención de ir a ganar en Pasto”.





En cuanto al recuerdo de aquel título del 2002, el estratega señaló que “por lo que se vivió en el 2002, es un grato recuerdo para el hincha del Medellín, es una cancha arreglada, que se puede jugar, seguramente será un gran ambiente contra un equipo que está haciendo una excelente campaña y ellos van a buscar su clasificación”.



En cuanto a este partido, David comentó que “llegamos con la confianza muy alta, la certeza de cumplir el objetivo de clasificar y tendremos una semana de trabajo para equilibrar cargas, los que no han jugado mucho también sumen minutos y llegar con las finales”.



Por su parte, el colombo-venezolano José Hernández Chávez expresó que “sabíamos que íbamos a conseguir los tres puntos, supimos aprovechar las opciones. Cuando entré, pude ayudar a Jean Pineda con una asistencia para que ganáramos y llegar al grupo de los ocho. Han sido muchos partidos que no jugaba o entraba muy poco, cuando entraba intentaba generar peligro”.



Finalmente, el volante detalló que “trabajo de la mejor manera y la idea es ayudar al grupo. El equipo ha venido trabajando muy bien. Tenemos que ir a Pasto para ganar y quedarnos en buena posición para los cuadrangulares, tenemos una ´espinita’ del semestre pasado y esperemos sacárnosla”.

Datos entre Deportivo Pasto e Independiente Medellín.



Por Liga colombiana, Deportivo Pasto e Independiente Medellín se enfrentaron en 48 partidos, de los cuales el conjunto nariñense se impuso en 12 oportunidades, frente a 19 del poderoso y 17 empates. En cuanto a goles marcados, 49 tantos los anotó Pasto y 61 los antioqueños.



Independiente Medellín no vence al Pasto como visitante, desde el 28 de febrero del 2015, en aquella oportunidad, el rojo de Antioquia superó a los volcánicos por 3-0 con goles de Juan Fernando Caicedo, Hernán Hechalar y Juan David Pérez.



Independiente Medellín es junto a Atlético Nacional, los equipos con más goles anotados en la Liga colombiana con 30 cada uno.

Andrés Ricaurte suma cinco asistencias en la Liga, está a uno de alcanzar a Auli Oliveros de Águilas Doradas.



Alineación probable



Independiente Medellín: Luis Herney Vásquez; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Yulián Gómez; Daniel Torres, Jordy Monroy, José Hernández Chávez, Jean Pineda; Luciano Pons, Diber Cambindo.



D.T.: David González.

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Departamental Libertad.

Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar).

VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá).

T.V.: WIN Sports online.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8