En vilo: Santa Fe vs Deportes Tolima no se jugará el fin de semana

Debido a la crisis sanitaria que vive el país a causa de la propagación del covid-19, varios partidos de la Liga BetPlay 2021-I han sido reprogramados, como consecuencia de las medidas que tomaron las autoridades de cada ciudad para hacerle frente a la pandemia.

Justamente, en la antesala de la segunda fecha, uno de los encuentros que sigue en vilo es el de Santa Fe vs Deportes Tolima, luego de que el estadio El Campín, al igual que el Metropolitano de Techo, se encontrara inhabilitado para el fin de semana.



Con la situación, la sede deportiva de el equipo cardenal, que está en Tenjo, apareció como una solución ante la restricción que hay en la capital del país, por lo que el mismo presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, aseguró en un diálogo con Blu Radio, que el duelo entre pijaos y cardenales se disputará el próximo domingo.



Sin embargo, FUTBOLRED consultó con una fuente de la Gobernación de Cundinamarca y desde allí confirmaron que el partido no se podrá realizar el fin de semana, como se tenía estipulado.



"No se puede jugar ni sábado ni domingo. Se puede jugar lunes o martes, pero antes de las 8 p.m., porque Cundinamarca va a tener toque de queda desde las 8:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana".



En este orden de ideas, se espera que el duelo Santa Fe-Tolima se juegue el próximo 26 o 27 de enero, en las horas de la tarde.



Por otro lado, el partido entre La Equidad y Atlético Nacional, que también se disputará en el departamento de Cundinamarca, se jugará el lunes 26 de enero, según lo confirmo la misma alcaldía del municipio de Zipaquirá.



Se espera que la Dimayor se pronuncie oficialmente y comunique el cambio de horarios y de sedes de los partidos.