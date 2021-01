Equidad vs Nacional sí se jugará: autoridades confirman el escenario

Este viernes, con el partido entre Independiente Medellín y Patriotas, se dará inicio a la segunda fecha de la Liga BetPlay 2021-I. Sin embargo, debido a las restricciones que hay en los diferentes municipios del país, los partidos Independiente Santa Fe vs Deportes Tolima y La Equidad vs Atlético Nacional, quedaron por confirmar, ya que los estadios de Bogotá no serán prestados para este fin de semana.

Justamente, ante la situación de emergencia que se vive en la capital país, diferentes escenarios deportivos han salido como la solución para que se puedan disputar los encuentros de Liga, y, en este orden de ideas, este jueves, las autoridades del municipio de Zipaquirá confirmaron que en el estadio Estadio Héctor 'El Zipa' González se jugará el partido entre Equidad y Nacional, el cual está programado para el próximo lunes 25 de enero.



Asimismo, la alcaldía de este municipio de Cundinamarca aclaró que el duelo de verdes se disputará a puerta cerrada, bajo los estrictos protocolos de bioseguridad.



"Aclaramos a la comunidad que el partido entre Equidad y Nacional que se disputará el lunes 25 de enero en el Estadio Héctor El Zipa González, se hará a puerta cerrada (sin público) y bajo estrictos protocolos de bioseguridad por parte del cuerpo técnico".



"De esta manera, Zipaquirá sigue posicionando sus escenarios deportivos para brindar mayores oportunidades a los deportistas zipaquireños y mejores servicios a los amantes del deporte", escribió la alcaldía en su cuenta oficial de Twitter.



Así las cosas, solo falta que Dimayor se pronuncie para conocer la hora en la que se jugará el partido, además del canal que los transmitirá.