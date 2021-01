Programación de la fecha 2 de la Liga: dos juegos sin horario oficial

La Dimayor confirmó la programación de la 2ª jornada de la Liga BetPlay, en la que descansará Alianza Petrolera. Comenzará el viernes 22 de enero e irá hasta el martes 26 del mismo mes. Tres partidos se podrán ver por Win Sports en su señal abierta, los restantes compromisos serán transmitidos por Win +.

Sin embargo, Equidad y Santa Fe, ambos equipos bogotanos, tienen sus partidos en el aire y sin programación, pues no han definido estadio para hacer de locales, ya que la alcaldía de la capital no prestará los escenarios deportivos debido al segundo pico de pandemia.



Santa Fe enfrentará a Tolima, mientras que Equidad jugará contra Atlético Nacional. Tan pronto se confirmen los estadios donde se jugarán los compromisos, se conocerá también la fecha y hora de los mismos.



22 de enero

Independiente Medellín vs Patriotas FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+/Win



23 de enero

Envigado FC vs Deportivo Pasto

Hora: 5:35 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win+/Win



Once Caldas vs Junior FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win +



24 de enero

América de Cali vs Águilas Doradas

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Francisco Rivera Escobar

Televisión: Win +



Jaguares FC vs Atlético Bucaramanga

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win+/Win



Deportivo Pereira vs Deportivo Cali

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win +



26 de enero

Boyacá Chicó vs Millonarios FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win +



Por definir

Independiente Santa Fe vs Deportes Tolima

La Equidad vs Atlético Nacional