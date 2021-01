¡Hay cambios! Fernando Jaramillo aclara la programación de la fecha 2

La Liga BetPlay 2021-I ya comenzó y en la antesala de la segunda fecha, varios partidos han sufrido modificaciones en sedes y horarios, debido a la situación de emergencia sanitaria que vive el país a causa de la pandemia del covid-19.

Justamente, en medio de la incertidumbre con la programación de los duelos, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, habló con Blu Radio y se refirió a las modificaciones y cambio de sedes en los encuentros Equidad vs Nacional, Santa Fe vs Tolima y Once Caldas vs Junior.



Santa Fe vs Tolima



"Santa Fe va a jugar en Tenjo, así es. En este momento, la situación no es fácil, por eso tenemos que hacer ese cambio. Santa Fe juega el domingo, a las 2 de la tarde".



Equidad vs Nacional



"El juego entre Equidad y Nacional será a las 2 de la tarde el lunes, en Zipaquirá".



Once Caldas vs Junior



"Once Caldas vs. Junior tenemos un inconveniente por toque de queda en Manizales. Pasaría de las 5 a las 1:30 de la tarde (el sábado). Habría algunos cambios de transmisión", precisó.



Por último, el ejecutivo de refirió al partido de Boyacá Chicó vs Millonarios, el cual está programado para el próximo martes 26 de enero, ya que 'no puede confirmarlo', debido a la alerta sanitaria que hay en el departamento de Boyacá.



Cabe aclarar que, la Dimayor emitirá un comunicado oficial en el que informará de los cambios anunciados y confirmará la hora de los partidos que están en duda.