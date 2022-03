Santa Fe analizó derrota: 'en ningún momento nos sentimos superados'

El técnico Martín Cardetti y el volante Carlos 'Roca' Sánchez atendieron a los medios después de la dura caída en el clásico 305 frente a Millonarios. Un 0-3 que se firmó con goles de Larry Vásquez, Diego Herazo y Édgar Guerra, resultado que pudo ser más abultado de no ser por las buenas intervenciones del arquero José Silva. ¿Qué balance hicieron en Santa Fe?

Cardetti recalcó una y otra vez la manera en la que se dio el resultado. Habló de errores puntuales y desatenciones que buscará ajustar. "Después de una derrota siempre es muy difícil hablar y más como se dio el resultado. Tuvimos errores puntuales en la pelota parada y después la expulsión nos condicionó muchísimo. Ganando 2 a 0 con un hombre más supieron manejar la pelota y nos costó mucho. Más allá de eso creo que estábamos bien y en dos distracciones nos hicieron los goles, ahí se nos desmoronó todo el partido".



Y agregó: "Más que preocupado me inquieta que todo fue en segundas pelotas; fueron distracciones. Eso a veces pasa en un segundo y uno termina pagando caro (...) Estoy tranquilo porque confío en este grupo y pienso positivo porque vamos a levantar esta situación, perder un clásico sabemos lo que significa, pero tengo la misma fe desde el día que arrancamos porque siento el respaldo".



Finalmente, el entrenador destacó que confía en sus jugadores y solo resta seguir trabajando. El próximo reto será Deportivo Pasto. "Hay que seguir trabajando, seguir insistiendo y tratar de mejorar en cuanto a las distracciones, sobre todo en el área. Estamos teniendo muchos problemas en ese sentido cuando la toca un jugador y estamos perdiendo marcas".



Por otro lado, Carlos Sánchez respaldó las palabras de su entrenador y agregó que "hasta el primer gol el partido estaba parejo y fue ahí el declive del partido; en el segundo tiempo fue de la misma manera. En ningún momento nos sentimos superados por el rival. Hay que decir que el resultado es abultado pero si no hubiese sido por esas jugadas puntuales el resultado habría sido diferente, así que la responsabilidad es más nuestra sin desmeritar lo que hicieron ellos. Hicieron un buen partido, pero lo perdimos nosotros".



La 'Roca' aseguró que Santa Fe quedó dolido pero todavía queda camino por recorrer; buscarán aprender de los errores. "El grupo es consciente de que no fue una buena noche pero seguimos creyendo en nuestra idea y le damos el respaldo al cuerpo técnico y a todos los jugadores. El mensaje es de seguir creyendo (...) No se ha perdido nada, el grupo está firme más allá de la derrota de hoy. Es un golpe difícil porque un clásico siempre se quiere ganar pero no hay un problema mental, esto nos tiene que impulsar a seguir luchando por el objetivo".