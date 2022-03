Millonarios dominó en El Campín: goleada contra Santa Fe

Clásico 305 y Santa Fe oficiaba como local. La expectativa de ver el choque de estilos entre Gamero y Cardetti era total. El pasar de los minutos dejó en evidencia el proceso largo del entrenador azul. Victoria 0 a 3 contra el rival de patio.

Santa Fe presentó novedades en su esquema inicial, como la inclusión y regreso de Francisco Meza, luego de su paso por México. Además, de tener en cancha a Matías Mier, ya recuperado. Wilfrido De La Rosa fue envido a la tribuna. Por los lados de Millonarios, solo hubo una variante, Jáder Valencia ingresó en lugar de Diego Herazo, por decisión técnica.



La intención en los primeros minutos la tomó el cuadro visitante. Eduardo Sosa probó, en una buena combinación por la banda derecha con Perlaza, pared y el venezolano remató, el portero Silva atajó sin problemas. Seguido, un mal retroceso de la zona defensiva terminó en tiro de esquina, cobró Silva a riesgo, Vásquez sirvió de pivot para que Vega sacara un remate, que se fue desviado.



Santa Fe trató de empezar a elaborar, ante los pocos espacios que los azules dejaban a espalda de los defensores y volantes de primera línea. La primera oportunidad del cuadro cardenal llegó por la vía larga, Sánchez habilitó a Matías Mier, al minuto 17, quien desenfundó la pierna izquierda, para que Álvaro Montero atajara.



La respuesta de Millonarios fue inmediata, no solo buscando manejar la posesión del balón y controlando los intentos de salida del león. La presión alta sirvió para los de Gamero, que al minuto 22, en el sector derecho de los rojos, robaron la pelota. David Macallister Silva tomó la pelota, colocando la pelota con dirección de arco, pero pegó en el travesaño.



Gamero tuvo que mover el tablero, Jáder Valencia salió lesionado al minuto 34, luego de un choque que tuvo con el portero José Silva, dándole paso a Herazo.



Millonarios tomaría ventaja en el marcador, en un tiro de esquina cobrado por Daniel Ruiz. Centro al punto penal, rebote que dejó Llinás y Larry Vásquez entró solo para tocar la esférica y adelantar a los visitantes en el marcador, al minuto 38.



Santa Fe buscó responder, adelantando más sus líneas de ataque, apenas con un remate de Pedroza que salió desviado. Herazo entró y al minuto 46 sacó un remate, de media distancia.



Sobre el final del primer tiempo, se presentó una acción de VAR. Entrada de Carlos Sánchez a David Silva, el volante cardenal alcanzó a tocar la pelota, pero impactó al volante azul. Pese a la revisión, el central determinó tarjeta amarilla para el mediocampista cardenal.



El arranque del segundo tiempo sería el punto de inflexión, desde lo anímico y el trámite del juego. Pasaron no más de dos minutos para que Edwin Herrera se equivocara en un retroceso, enviando la pelota al tiro de esquina. La esférica rebotó en Francisco Meza, para que quedara Herazo solo para empujarla.



No solo fue el tanto. Yulián Anchico vio la tarjeta roja, luego de recibir la segunda amarilla, tras una falta sobre Diego Herazo. Pese a la expulsión, Santa Fe no bajó los brazos y empezó a presionar a la defensa azul, que contuvo esa arremetida. Yeiler Góez salió en lugar de Matías Mier, para tapar el boquete que dejó la salida del volante cardenal.



Cardetti trató de darle vuelta con los cambios. Sacó a Coniglio, para darle paso a Estupiñán en ataque; además, Herrera salió y entró Harold Gómez, por la zona de la derecha.



Gamero hizo lo propio, minutos después. Le dio paso a Celis y Guerra, dos jugadores de banda, para evitar la salida de los laterales de Santa Fe, sacando del campo a Sosa y Ruiz.



Las llegadas de Santa Fe se limitaron a buscar la pelota en largo. Cuando trató de jugar al piso, Morelo y Estupiñán lucieron estáticos, dejando al centrodelantero a su suerte, quedando todo en el intento de buscar un espacio entre los centrales azules.



Los cambios surtieron efecto. Celis eludió a Gómez, enviando un buen balón entre los centrales de Santa Fe, para que Edgar Guerra solo tuviera que definir ante la poca opción de José Silva de evitar la caída de su arco, al minuto 74.



En adelante, Millonarios administró la pelota, dándole toque y manejo en todas las zonas de la cancha. Los azules tuvieron el cuarto. Herazo quedó en carrera diagonal al arco. Habilitó a Macalliser Silva, que envió la esférica por encima del travesaño.



Otra acción errada, esta vez, en los pies de Celis. Remate seco al centro del área que sacó el portero José Silva, quedó el rebote para Herazo y también logró a llegar el arquero local. La última estuvo en los pies del capitán de Millonarios, David Silva estrelló otro balón en el palo.



Con la victoria, Millonarios cierra la primera vuelta del campeonato como líder con 23 unidades, enfrentará al Once Caldas en la siguiente jornada, luego del parón por elecciones en Colombia. Santa Fe visitará a Pasto, quedando, de momento, en la casilla 11 con 13 puntos.