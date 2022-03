Alberto Gamero: ‘la pelota quieta hoy fue fundamental para nosotros’

Millonarios hizo una buena labor en El Campín, al derrotar 0 a 3 a Santa Fe, en una nueva edición del clásico capitalino. El cuadro azul se sobrepuso e impuso el ritmo, aprovechando las fallas de los cardenales, que determinaron el destino del partido.



Alberto Gamero habló en rueda de prensa, dando las impresiones de lo que fue el desarrollo de sus dirigidos en cancha.



Balance del juego: Hicimos algo que no veníamos haciendo. No habíamos hecho gol de pelota quieta, lo desequilibramos partiendo de eso. Ganando por dos, lo manejamos, controlamos. Por momentos, Santa Fe quiso ir al gol. Debo decir que el 0 a 3 deja de decir que enfrentamos un buen equipo, que salió a jugarlo mano a mano. Los tantos dieron tranquilidad y supimos manejar el partido. Interpretamos al rival, no bajaron los brazos. Felicitar a mis jugadores, entendieron muchas cosas de lo que venimos haciendo.



Tranquilidad de lo mostrado en la cancha, en el funcionamiento: Pienso que entendimos lo que queríamos, lo visualizamos, de acuerdo a lo analizado. No fue que se haya visto fácil, hicimos cosas que vimos en los videos. Seguimos teniendo deuda en eso, hay que hacer gol en pelota quieta. El desespero tenía que ser de Santa Fe. Siempre planificamos los partidos los partidos de acuerdo a lo que queremos plantear, no por el rival. Entendimos que debíamos circular la pelota, tener tranquilidad en el inicio de juego.



El grupo entendió que este Millonarios es de posesión, de atacar los costados. Si se dieron cuenta, tres volantes 10 pueden jugar, hoy lo hicieron. Esos tres si tienen el sacrificio, lo pueden hacer más. Enfrentamos a un rival que salía con los laterales. Ruiz o Silva los tapaban. El partido me gustó más cuando trató de mantener la posesión y tranquilidad.



Planificación para mantener ritmo en ataque y días de descanso: Se los dije a ellos. En el partido pasado con Santa Fe no jugamos bien, mucha trabas. Hoy entendimos que por la mitad era difícil, con un volante que también taponaba. Había que darle tránsito por los costados, invertimos los perfiles de los extremos, para que corrieran hacia adentro. Santa Fe tiene jugadores para el juego aéreo. No eran necesario tantos centros. Era importante llevar el balón a los costados, para atraerlos, la paciencia fue clave y hacer fútbol interior cuando el espacio estuviera.



Lunes y martes recuperaremos, esto no es de descansar por descansar. Veníamos de un viaje, dos partidos duros. El grupo estaba tensionado, quiero darles dos días para que disfruten con la familia y nos reencontraremos el miércoles en la tarde.



Cualquiera dice que es mucho descanso. Hoy los jugadores llegarán a su casa, mañana descansarán y el martes recuperarán. Partimos de eso para que lleguen bien al entrenamiento. No es hacer la práctica normal, se han jugado 12 partidos en muy pocos días. Será para fortalecer y poner a tope a jugadores que están aún con cosas pendientes. Hay que corregir cosas, cometimos errores en los balones filtrados y demás.