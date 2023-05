Mea culpa de jugadores en crisis: Rodallega y Marrugo hablan de Rivera

Se fue Harold Rivera de Independiente Santa Fe por culpa de los malos resultados. Otro técnico despedido en Liga Betplay, otro timonazo al borde del final de la ronda todos contra todos que decidirá a los ocho clasificados.

La cuerda se rompe siempre por el lado más delgado, en este caso un Harold Rivera que trabajó el equipo, que ajustó piezas pero que no logró resolver un problema de fondo: Santa Fe sufre como condenado para hacer goles a pesar de su buena generación.

​

Le pasó en la reciente caída 0-2 contra Atlético Nacional que lo tiene ahora muy comprometido en la pelea por la clasificación, pues con 29 puntos máximo que puede lograr, depende de otros resultados.

​

​Pero Rivera no es el único responsable y lo dejó claro Hugo Rodallega: "En lo personal no me imaginé vivir una situación como esta, no era el objetivo ni el motivo por el que iba a ser parte de este equipo. Son cosas que suelen suceder, nosotros tenemos la hombría y madurez para asimilar este tipo de situaciones. Como jugadores asumimos la responsabilidad, no es solamente el entrenador. Siempre se corta por el hilo más delegado y en este caso, él es la cabeza a cortar en este momento. Pero que quede claro que los jugadores no podemos hacerle caso ajeno a la responsabilidad. Tenemos que asumir y saber que dentro del campo somos nosotros los que tenemos que responder”, dijo en rueda de prensa.



“Respecto a lo de liderar, yo siempre intento aportar. Desde que llegué a Santa Fe al principio no jugaba mucho, pero siempre intenté dar mi aporte positivo durante tantos años de carrera. Acá es que todos tenemos que asumir la responsabilidad y todos aportar. Está Marrugo, el Chino, José Aja, muchos que saben y conocen el fútbol. Debemos juntarnos, unirnos y salir adelante. El profe sale hoy, pero los jugadores somos los responsables. No hay que eludir esa parte. Hay que asimilar, poner el pecho y el domingo es una de las dos finales que nos quedan”, añadió el experimentado atacante.



Y Cristian Marrugo, en DSports, se sumó al mea culpa: "Esto es responsabilidad de todos, estamos tristes por el entrenador, uno nunca quiere que estas cosas pasen, tuvo que enfrentar mucha presión".