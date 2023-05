Harold Rivera no va más en Santa Fe: derrota ante Nacional salió cara

Se busca técnico en Santa Fe. Después de la derrota (0-2) ante Nacional en El Campín, el presidente Eduardo Méndez confirmó que Harold Rivera no seguirá al frente del equipo y que desde ya buscarán un técnico. Tendrán una reunión extraordinaria con la junta directiva para definir quién se hará cargo.



Méndez salió a la rueda de prensa post-partido acompañado por Hugo Rodallega y contó que tras sostener un diálogo con Rivera, tomó la decisión de "dar un paso al costado". Santa Fe jugará el próximo domingo frente al Atlético Huila y de no ganar sentenciará su eliminación. Difícil situación viven los cardenales.

"Hoy terminó un ciclo y quien debe responder por todo es el Presidente, por eso pongo la cara hoy. El fútbol es de resultados y siempre hemos creído en el trabajo de Harold, pero las cosas no se dieron, no se han dado. Ya hablé con él y va a dar un paso al costado", fueron las primeras palabras de Méndez.



"Hablamos con nuestros jugadores y se seguirá trabajando. Ellos saben y creen que son capaces de sacar esto adelante. Vamos a tener dos partidos importantes y esperar a que la suma y los números nos den para estar en los ocho. Mientras tanto, nos estamos preparando para que haya un técnico que nombremos, no vamos a encargar de rapidez".



Y agregó que por ahora no tiene el nombre del técnico que terminará de dirigir los dos partidos de la fase regular y lo que sigue para Santa Fe, incluido la Sudamericana. "Nos vamos a reunir ahora con la junta directiva y mirarémos cuál es la decisión a tomar. Solo le hemos dicho a los jugadores que cuentan con el respaldo nuestro. Hay decisiones que uno no quisiera pero toca. Confiamos en que ellos van a sacar esto adelante".



Ante la insistencia de la prensa en conocer quién reemplazará a Harold Rivera, el directivo fue enfático y dijo que "Yo sé que ustedes tienen ansiedad por una respuesta sobre un director técnico pero no la vamos a dar hoy, ni siquiera diré a quién se va a encargar. Lo único cierto es que los jugadores concentran mañana y el sábado, y nos vamos a meter en la cabeza que podemos. El que llegue a decidir una nómina tendrá que acoplarse también a los esquemas que han venido jugando, no puede haber un revolcón de la noche a la mañana".



De igual manera, Méndez se mostró confiado en que Santa Fe podrá ganar sus dos últimos partidos y clasificará a Cuadrangulares Semifinales. "Como lo hablaba con los mismos jugadores, confié en la capacidad de Harold Rivera pero desafortunadamente él no puede jugar y como todo ser humano se puede equivocar en uno u otro cambio. Lo que uno ve en la cancha es que el balón no entró. Uno no quisiera tomar estas medidas pero yo no quiero generar violencia y hay una tribuna enardecida que ya comienza a dar carga sobre el técnico. No hay ni un presidente, ni un técnico, ni un jugador que quiere malos resultados".



"En la vida no hay nada tarde y el momento fue hoy, pudo haber sido hace un mes o hace dos meses. Hoy hablé con el técnico. Hoy se tomó la decisión y más adelante sabremos si fue tarde o en el momento. Medellín también tomó una decisión y están en la posición nuestra", reconoció el directivo.



Finalmente, recalcó que Santa Fe tiene una nómina para pelear clasificación y es lo que buscarán: "Santa Fe tiene una nómina que puede pelear y seguirémos peleando. Buscarémos resultados y nos seguiremos preparando para afrontar en unos días la Copa Sudamericana".