Comienza fecha de muerte súbita: cuentas de equipos para clasificar

La Liga BetPlay 2023-I se puso al día con los juegos aplazados, donde sin duda la derrota de Independiente Santa Fe contra Atlético Nacional 2-0 en El Campín fue la que más retumbó, pues le dio vida a varios equipos que también buscan un cupo a los cuadrangulares finales.

Con estos resultados, la fecha 19 de Liga abrirá con tres partidos este viernes 12 de mayo, donde Envigado se enfrentará a Águilas, La Equidad a Bucaramanga y Deportivo Cali a Jaguares, equipos que pueden sumar puntos importantes, pero no se sabe si les alcanzará, pero sus respectivos juegos en esta jornada los dejará con un panorama más definitivo.



De igual manera, en cuadrangulares ya están clasificados cuatro equipos, siendo Millonarios, Nacional, Águilas Doradas y América los que sellaron con anterioridad su tiquete. Por ende, para esta fecha 19, hay ocho equipos que luchan por tan solo cuatro cupos.



Así están las cuentas de los equipos que tienen más opciones:



Boyacá Chicó: es quinto con 28 puntos y le queda por disputar dos partidos contra Millonarios de local y Deportivo Cali de visita. Tendrá que sumar al menos una victoria para llegar a 31 y asegurarse.



Alianza Petrolera: es quinto con 27 puntos y le quedan duelos contra Atlético Nacional de local y Deportivo Pereira de visitante. Tendrá que sumar cuatro puntos para llegar a 31 y esperar terminar con buena diferencia de gol (tienen +3) para ganar la posición con ese ítem, aunque dos victorias lo dejarían más que seguro.



Deportivo Pasto: es séptimo con 26 puntos y su diferencia de gol es de +1. Le quedan dos partidos frente a Medellín de visitante y luego cerrará de local frente a Envigado. Está obligado a sumar seis puntos para llegar a 32. Ganando uno llegaría a 29 y ya no dependería de sí mismo para clasificar.



Junior: son octavos con 24 puntos y su diferencia de gol es irregular, pues tienen -2. Le queda con Pereira de local y Huila de visitante. Tienen que sumar obligatoriamente seis puntos para lograr 30 y con ese puntaje alcanzarían a llegar, pues quedaron dependiendo de sí mismos para sostener esa última casilla.



Santa Fe: es noveno con 23 puntos y ya no dependen de sí mismos para clasificar. Deben esperar caídas de equipos mejor posicionados y ganar seis puntos para llegar a 29. Le quedan duelos contra Huila de local y Once Caldas de visita.



Medellín: es décimo con 23 puntos y le quedan partidos contra Deportivo Pasto de local (duelo directo) y Unión Magdalena de visita. Sí o sí deben ganar seis puntos para llegar a 29 puntos y esperar otros resultados.



La Equidad: son undécimos con 22 puntos y parece complicada su clasificación. Primero deberán ganar dos partidos para llegar a 28, pero jugarán contra Bucaramanga de local y luego cierran con Millonarios de visita. Este último duelo es el más complejo.



Deportes Tolima: están en la posición doce con 22 puntos. Deberá ganar sus dos partidos contra Unión Magdalena en Santa Marta y luego a Atlético Nacional de local para llegar a 28 unidades. Así ganen ambos encuentros, deberán esperar una serie de resultados de equipos mejor posicionados.