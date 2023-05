Santa Fe quedó al borde de eliminación: Nacional lo noqueó

Independiente Santa Fe y Atlético Nacional se enfrentaron en el partido aplazado de la fecha 13 de Liga BetPlay 2023-I, donde el conjunto cardenal era quien venía con más obligación de ganar, pues perder el clásico contra Millonarios fue dejar las puertas abiertas a la eliminación. Al final, ambos jugaron buen partido, pero el verdolaga se llevó la victoria 2-0 en El Campín.

El partido entre ambos comenzó de gran manera, donde Santa Fe empezó avisando con José Enamorado, pero al final pasó cerca del arco de Kevin Mier. Desde el inicio el cardenal buscó sorprender.



Sin embargo, Nacional no se quedó atrás y Jader tuvo también una opción importante, donde sacó un remate fuerte que hizo figura al arquero Juan Espitia, quien sacó al tiro de esquina ese fuerte disparo.



Pese a que el juego se fue ida y vuelta, pero el que generó más sorpresa fue el defensor Andrés Felipe Román, quien remató con potencia y ubicación para enviar abajo al ángulo el balón, dejando sin posibilidad a Espitia en el minuto 39.



Ese gol hizo que Santa Fe saliera un poco más y antes de finalizar el primer tiempo Christian Marrugo y José Aja tuvieron remates, pero no tuvieron suerte para anotar ese gol del empate.



Para el complemento Santa Fe siguió con su alta intensidad, pero no tuvieron grandes chances para marcar el empate y, además, trató de aprovechar que Nacional no continuó llegando. Pese a ello, el juego de ambos fue bajando y la desesperación del equipo cardenal se hizo sentir.



Con el paso de los minutos Santa Fe no encontró la fórmula para el gol, se vio confuso, un poco desordenado y sin ideas, pues sabían que necesitaban mínimo llegar al empate para seguir con vida en la tabla, pero no había por dónde los locales iban a hacer daño.



Nacional le cedió el balón a Santa Fe y los locales empezaron a dejar espacios defensivos, que de a poco fue aprovechando la visita, quien en contragolpe se acercó al arco de Espitia.



Sobre el minuto 85 Santa Fe se volvió a animar con remates de media distancia de José Enamorado, quien quiso sorprender, pero encontró bien ubicado a Kevin Mier.



Todo cambió en el minuto 89, donde las esperanzas de Santa Fe se esfumaron tras un ataque de Nacional que terminó con un autogol de Fabián Viafara, quien quiso despejar y terminó empujando el balón en su propio arco para el 2-0 de Nacional en El Campín.



Al final, Santa Fe no encontró el gol, Nacional mantuvo su diferencia, dio sus estocadas a y este resultado 2-0 dejó a los dirigidos por Harold Rivera en una complicada situación, pues deben vencer a Huila y Once Caldas en fecha 19 y 20 para aspirar a un cupo, aunque parece difícil porque quedaron con 23 puntos y era clave haber sumado contra el verdolaga que sigue firme, pese a tener una nómina suplente.