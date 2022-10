Ex DT de Millos: ‘jugar bien no asegura títulos, pero es pelear todo’

Para nadie es un secreto que hoy por hoy Millonarios es el club que mejor está jugando. Atado en el liderato de la Liga BetPlay, está al borde de la clasificación, y espera consolidarlo en las próximas fechas del torneo. Solo necesita un triunfo para estar en la zona de los 31 puntos y certificar su entrada a los cuadrangulares finales. Sin duda alguna, ha encantado con su fútbol de pases cortos y colectivos en donde todos destacan y con la explosión de Daniel Ruiz y Carlos Andrés Gómez.

Richard Páez, quien habló anteriormente sobre su paso por Millonarios en el 2010 hasta 2012, y sobre las dificultades que marcaron su estancia en Bogotá, una de ellas, y quizá la más difícil de asimilar para el hincha embajador: un venezolano entrenando. “Yo creo que los impacté”, fue la frase que dedicó Richard a sus jugadores, y que confesó a FUTBOLRED que nadie podía quitar el gentilicio de venezolano. No era argentino, uruguayo, brasileño, chileno, paraguayo. Era el primer técnico de Venezuela que dirigía a un histórico como Millonarios, y mal no le fue.



Algo que marcó a Richard Páez fue haber viajado a Barranquilla con un 3-0 a su favor, y en un abrir y cerrar de ojos, perderlo por esa misma diferencia en la vuelta, y en penaltis, la suerte dijo que Millonarios no llegaría a la final. Eso hizo que las directivas tomaran cartas en el asunto y echaran al ex seleccionador de Venezuela.



Con ese bagaje en Colombia y en la Selección Venezuela, Richard Páez es una voz más que autorizada para hablar de la Liga BetPlay, de Millonarios y del combinado nacional, hoy en día dirigido por José Néstor Pékerman, con pasado en la ‘Tricolor’. Richard volvió a pasar por FUTBOLRED donde compartió sobre Néstor Lorenzo, la actualidad del balompié colombiano y venezolano.



“No, pues Colombia ha sufrido dos debacles tremendas. No haber llegado a ese Mundial, eso para uno que conoce el medio del fútbol colombiano y comparativamente con lo que significa Colombia con el resto de Sudamérica no es para nada aceptable que no haya alcanzado a ser participante del Mundial de Catar. Y hoy está la Liga BetPlay con un salto de calidad con algunos equipos”, inició diciendo Richard Páez.



Sumado a ello, habló otra vez sobre Millonarios, “algunos equipos han mejorado su aspecto de estilo de juego saliendo de aquel fútbol típico de pases cortos, de llevar con un volumen de ataque en donde el traslado sea con mucha gente hasta llevar el balón al otro arco. Veo que hay dos o tres equipos, entre ellos Millonarios que lo he visto saltar de calidad en la cancha. Es el que mejor fútbol juega en Colombia”. Describió su juego, “tiene ese desequilibrio permanente en el juego donde a intensidad de acción se concentra en cómo llegar al área rival. Eso no garantiza títulos, pero sí que va a pelear todo lo que juegue y enfrentar”.



Pasó a la actualidad de la Selección Colombia, y qué mejor que alguien con experiencia en combinados nacionales para hablar del tema, “indudablemente dio un salto de calidad al traer a un hombre que conoce el plantel que ya estuvo ahí, conoce la idiosincrasia colombiana porque ya trabajó en varios aspectos como asistente, y ha demostrado que tiene un concepto y un modelo de juego que se va a identificar con el estilo y características del futbolista colombiano”.



Continuó analizando, ”yo creo que el último partido (México) fue para Néstor Lorenzo la última lección porque quiere hacer la transición de aquel equipo que peleó las Eliminatorias con jugadores que le han dado todo al fútbol de Colombia como Cuadrado, James, Falcao que Colombia le debe mucho a esos jugadores manteniendo al equipo en nivel protagónico, pero creo que Lorenzo ha entendido que tiene que evolucionar a otra generación”. Sentenció, “el primer tiempo es una Colombia que ya nadie quiere ver, el segundo tiempo es una selección protagonista, dinámica con mucha disputa, compacto y ofensivo cuando hay que serlo”.



Sobre Venezuela, dijo, “si hay algo que Venezuela se llena de orgullo es haber logrado que la Federación Venezolana de Fútbol después de dificultades haya traído a un hombre como José Néstor Pékerman al banquillo. Por el cartel que tiene José Néstor en Argentina y en Colombia ha sido una grandísima noticia que haya acordado con Venezuela. Es a través de la Selección que se puede reconstruir el fútbol venezolano. Una buena evolución, una buena visión en cancha que es lo que hemos creído siempre, porque primero antes de encontrar resultados hay que encontrar identidad”.



Además, demarcó que ya no es la misma Venezuela pobre como antes gracias a la identidad de juego, “permanecimos en esa idea de cenicienta contra cualquier selección. Pero dimos un salto de calidad por la idea de juego diferente. Es lo que estamos esperando con José Néstor Pékerman manteniendo la identidad de juego que también se mantuvo con César Farías pero con otra visión con esa personalidad de juego ganadora”.



Por esa misma línea continuó, “aspiro que con José Néstor Pékerman logre recuperar e impactar a nuestros jugadores para que confíen en hacerse sentir como jugadores grandes. No va a ser fácil para Pékerman. Venezuela tiene muchas fallas en su formación. Por eso siempre dije que cambiamos la historia, pero con un mensaje contracultural porque quien dirija en Venezuela se ve como un equipo chico defendiéndose, y ver en qué momento pueden atacar o aprovechar una jugada detenida o de transición.



A esa cultura de la selección como seleccionador que fui, quisimos jugar con atrevimiento. Es la principal característica que como venezolanos tenemos, nos creemos los cuentos porque le echamos para adelante. Eso cumplimos en el 2007 con la selección y es lo que deseamos que se cumpla con José Néstor Pékerman pensando en llegar a un Mundial”.