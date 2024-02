Lo están tentando: dos clubes buscan a Llinás y Millonarios responde

El mercado de fichajes no está ni mucho cerrado y eso, para Millonarios, es una buena pero también una mala noticia.

El azul busca desesperadamente un extremo tras la salida de Édgar Guerra ya avanzada la actual temporada, especialmente pensando en la fase de grupos de la competencia continental, su objetivo más ambicioso. No ha sido fácil, como confesó el técnico Alberto Gamero, y uno a uno se han ido descartando los candidatos, seducidos por otras opciones en el exterior.

​

​Sin embargo, el hecho de que el mercado se siga moviendo obliga también a hacer importantes esfuerzos para no permitir más salidas, aunque todos son conscientes que la plantilla es muy atractiva para muchos equipos.



El asunto es tan claro que ya hubo al menos dos ofertas por una de sus insignias, nada menos que el defensor Andrés Llinás, a quien lo buscan desde el año pasado y ya le habrían extendido al menos dos ofertas.



La información fue revelada por los periodistas Antonio Casale y Guillermo Arango en el programa En La Jugada de RCN , en donde se revelaron los dos equipos de continente que lo habrían buscado.

​

Los equipos en cuestión serían Peñarol de Uruguay y Toluca de México, aunque, según la fuente, en Millonarios no hubo eco para ninguna de las propuestas. Un jugador campeón de todo lo local y con convocatorias a Selección Colombia es, para la directiva, un jugador con una alta cotización, a la que no se habrían acercado los pretendientes.

​

​Llinás tiene además el reto de la Copa Libertadores con el equipo en el que se formó, con lo cual su futuro inmediato sigue siendo azul. Claro, el mercado todo lo puede y a sus 26 años está en una edad clave para pensar en una oferta internacional. Pero, por ahora, la tentación no parece suficientemente fuerte.