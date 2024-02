Casale y los referentes del periodismo: ¿a quién llamó 'detestable'?

Las discusiones sobre periodismo son tan amplias y particulares como el mismo fútbol. Aunque pasen los años, hay referentes, hay nuevas caras y hay promesas que se van abriendo espacio.

De eso se ocupó Antonio Casale, uno de los que se abrió camino en esta profesión, aunque no siempre fuera una experiencia agradable.



En una dinámica en la que se refirió a los más veteranos del oficio, el comunicador habló de frente y no dejó títere con cabeza.



Primero, los elogios: al referirse a Carlos Antonio Vélez dijo que es “un pilo, trabajador y una persona que te hace recordar que debes estar actualizado”.



Respecto del director de Gol Caracol, Javier Hernández Bonnet, su opinión fue: “Es empático, entiende muy bien que esto es entretenimiento para la gente y lo hace sencillo”.



Pero cuando se refiere a Iván Mejía, con quien tuvo álgidas discusiones, no dudó en señalar: “Un entrenador de vida que me sacó estas canas, me dejó esta calvicie y un detestable ser que me parece ha sido importante en mi carrera, por luces y por sombras… No dejó entrar a la gente, se dedicó a odiar, pero es su manera”, dijo.