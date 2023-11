¿Mal perdedor Casale? El periodista habló sobre la derrota de Millos

Millonarios perdió una insólita final que lo tenía en el bolsillo, hasta que el defensa central, Felipe Aguirre, puso el empate a los 92 minutos del compromiso. Luego de la derrota en los tiros desde el punto penal, el periodista deportivo (con afinidad al club ‘embajador’), Antonio Casale, habló inmediatamente después del compromiso.

El periodista deportivo habló sobre la superioridad del equipo de Alberto Gamero, de los fallos que tuvieron en los últimos minutos, y también, sobre la mala actuación del árbitro Carlos Betancur. Adicionando también los pasos a seguir para Millonarios en esta Liga BetPlay Dimayor.

Sensaciones del compromiso luego del título de Nacional: “Esta vez no se pudo. No hay que culpar al árbitro que anuló un gol valido a Mackalister, nadie sabe por qué lo invalidó. Pero Nacional nos empató en los últimos minutos ante un Millonarios que fue superior en los 90 minutos. Me quedo con que el equipo sigue en la Liga y que no se pierde en Medellín desde hace tiempo”.

Esta vez no se pudo… pic.twitter.com/KJwx9pjwva — Antonio Casale (@casaleantonio) November 24, 2023

Obviamente las reacciones de los usuarios en las redes sociales no duraron de esperar, viendo la cara triste y aburrida que el periodista tenía mientras hablaba.