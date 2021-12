Revelan chat de jefes de clubes en investigación de Superintendencia

La Superintendencia de Industria y Comercio decidió abrir una investigación contra 16 equipos del fútbol colombiano y la propia Dimayor por presuntos abusos en el manejo de los contratos de los jugadores.

El superintendente Andrés Barreto anunció que, ante una denuncia de Acolfutpro, se indagan hechos francamente preocupantes, pues se estarían "restringiendo el mercado de los agentes o intermediarios, enviando a unos pocos la posibilidad de ir a negociar en el club. Y una lista negra en la que, si los jugadores quieren ir a negociar el contrato, los vetan para ir a buscar otro equipo y también que si quieren terminarlo por justa causa, digamos que quedan rehenes del club hasta que no les suelten los derechos. Es interesante porque el 26 por ciento de los ingresos de los equipos proviene de los pases de los jugadores, así que hay un tema de significatividad", dijo el funcionario en Noticias Caracol.



Por ahora se trata de una fase preliminar, en la que Dimayor ha dicho que colaborará para explicar de manera transparente cómo se manejan los derechos de los jugadores en el mercado colombiano.



Según el programa La Titular, en el expediente hay conversaciones, correos y declaraciones de los protagonistas que podrían dar la idea de un 'pacto de caballeros' en el que algunos clubes supuestamente habrían vetado a futbolistas.



La fuente reveló, por ejemplo, un chat en el que el presidente de La Equidad, Carlos Mario Zuluaga, se dirige a otros dirigentes, conversación realizada el 3 de agosto de 2018.

"Buenas tardes para todos. Espero que estos correos sean verdaderamente privados y no salgan a la luz pública como desafortunadamente han salido algunos conceptos emitidos en el Whatsapp. Recomiendo no hablar de vetos ni de unirnos en contra de (...) Esto puede ser interpretado jurídicamente a una cartelización en contra del derecho al trabajo y demás", asegura la fuente que dijo el jefe del club bogotano.



"Estoy totalmente de acuerdo con que debemos tomar algunas medidas para lo que recomiendo una asamblea exclusiva para estos temas. Concretamente Equidad ha sido víctima de empresarios y directivos de otros clubes con varios jugadores hoy estrellas nacional e internacionalmente y desafortunadamente no hemos contado con la solidaridad debida y creo que todos debemos ser claros porque nadie está exento de esto", habría añadido Zuluaga.



El dirigente en efecto pide que no se ventilen sus demandas, pero al tiempo se declara víctima de intermediarios de jugadores, una situación que ya en el pasado también se denunció, sin que nadie haya hecho nada por cambiar esa realidad, hasta esta investigación de la Superintendencia.



Otra conversación que filtró La Titular tiene que ver con un correo del presidente del Tolima, Gabriel Camargo, uno de los clubes investigados.



El polémico directivo habla de un jugador de Tolima que "tenía contrato vigente" hasta el 2023 y presuntamente instaba a otros clubes a que se abstuvieran de contratarlo:



Delegatura: ¿Usted ha recibido comunicaciones en las que se pide a los demás presidentes de clubs que no contraten a un jugador?



Respuesta GABRIEL CAMARGO SALAMANCA: "que yo recuerde no. Pueda que sí (....) Uno que hacía esas prácticas era el de Águilas Doradas. Salazar ese sí hacía esas prácticas de mandar y que no contratarán. (....) que le habían insultado a la hermana y no sé cuántos (...) bueno (...) ese sí enviaba esas cartas".



La fuente asegura contar con más detalles sobre esta investigación, que podría vincular a más clubes y dirigentes y que significaría un antes y un después en el manejo de los contratos de los futbolistas en el país.