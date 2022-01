¿Por qué Yaser Asprilla no puede jugar en Watford si tiene contrato?

Este lunes Envigado confirmó lo que ya era un secreto a voces: Yaser Asprilla es nuevo jugador de Watford de Inglaterra. ¡Y tiene solo 18 años!

En un pestañeo, la joya del equipo naranja cumplió todos sus sueños: el paso al fútbol internacional y la convocatoria a la Selección Colombia le aparecieron así, sin tanto planearlo. Pero ahora es cuando viene el primer obstáculo, un lío que ni siquiera está en sus manos resolver.



El tema no es nuevo, surgió en 2016 y tiene que ver con el reglamento de la FA, que obliga a los jugadores a cumplir con el GBE (Governing Body Endorsement), que básicamente es una lista de requisitos que deben cumplir los futbolistas no europeos para participar en las competencias del Reino Unido.



La lista de requisitos es clara y no es negociable. Los jugadores están obligados a disputar todas las competencias en las que su equipo actual participe; pero además ese equipo debe cumplir con un esquema mínimo de puntos, de objetivos logrados y de la calidad de las competencias en las que se involucre. Hasta ahí no habría mayor dificultad pues Envigado podría garantizarle el cumplimiento del requisito.



Pero aquí se complica el tema: el jugador debe competir en campeonatos internacionales y demostrar progresos. Significa que debe jugar la Copa Libertadores y la Sudamericana, idealmente en algún equipo colombiano, donde se pueda garantizar ese rodaje. El lío es que los dos que tienen cupo en fase de grupos están en otra cosa: Deportes Tolima ya cerró su libro de contrataciones y el Deportivo Cali, que aún no se pronuncia, bien que podría aprovecharlo, pero tendría que saber que su paso es temporal y además recibirlo podría complicar el manejo interno, pues la nómina que acaba de ganar el título exigirá esa vitrina, que se ha ganado a pulso.



Una tercera vía para Watford es cederlo a otro club suramericano que esté en grupos de Libertadores, aunque eso tiene la complicación de no poder garantizarle minutos y al final dejarlo sin el fogueo necesario.



Así las cosas, lo más probable es que el jugador sensación del momento siga jugando en su país, al menos mientras cumple los requisitos que le impone el Watford para jugar en la Premier League. Se trata de una gran oportunidad para un club sin mayores refuerzos y con necesidades. ¿Quién dijo yo? La cuota inicial del sueño de Yaser está cumplida. Ahora solo falta un último paso para su realización.