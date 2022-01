Cinco hallazgos de Colombia contra Honduras: soluciones y lunares

Colombia derrotó 2-1 a Honduras en Fort Lauderdale (EE. UU.) pero, más que la tranquilidad por ese resultado, que en un duelo amistoso es secundario, lo clave es tratar de sacar conclusiones de cara a las Eliminatorias a Catar 2022.

La presión que tiene el equipo nacional es verse en la cuarta casilla de la tabla, pero con los mismos 17 puntos de Perú, su rival el próximo 28 de enero, y solo uno más que Chile y Uruguay, agazapados esperando un error. Para rematar, una sequía goleadora que cumple cinco partidos y que suma ansiedad en los delanteros nacionales.



Y claro, los problemas físicos: Duván Zapata está prácticamente descartado por problemas musculares; David Ospina trabaja a marchas forzadas para superar un dolor en el gemelo; Yerry Mina y Daniel Muñoz están volviendo de lesiones y les falta ritmo y Juan Fernando Quintero salió con molestias, que solo está semana se esclarecerán, cuando presente exámenes médicos en su regreso a River Plate, aunque según el técnico Rueda no parece un problema grave. Lo que sí es definitivo son las sanciones: Gustavo Cuéllar y Jefferson Lerma no jugarán contra Perú por acumulación de tarjetas amarillas.

Ante ese panorama, el amistoso contra Honduras, que parecía un compromiso más comercial que otra cosa y que tampoco fue la medida más exigente de cara a lo que viene, de repente ganó relevancia: ¿qué se puede rescatar, en caso de emergencia, para esos duelos definitivos en el camino a Rusia 2018? Repasamos las opciones y los detalles que siguen sin solución:



Volantes con gol



Contra Honduras los goles no fueron de Borja o Preciado, el primer muy por debajo del nivel que se espera y el segundo más hábil para encontrar espacios más como extremo que como número 9. Fueron Juan Fernando Quintero y Andrés Colorado quienes aparecieron para finalizar las opciones creadas, lo que dejó una sentencia para Rueda: los mediocampistas que jueguen en Barranquilla necesitan tener esa presencia en el área rival y esa efectividad, deben saber llegar antes que estar para no depender tanto de los delanteros. Ahí está la clave para acabar con el ayuno goleador.



Multiplicarse en marca para soltarse en ataque



Sin Cuéllar ni Lerma solo quedan Uribe y Barrios, quienes tienen experiencia y sacrificio para darles espacio a los creativos pero no han estado tan finos a la hora de sacar al equipo en ataque. Es ahí donde aparecen los dos hombres de la liga local, Vega y Colorado, quienes se ganaron a pulso el derecho de poner a pensar a Rueda: el primero fue muy ordenado e inteligente para multiplicarse en las coberturas y el segundo apareció pisando el área rival y acompañando las jugadas para finalizarlas, como en el segundo gol a Honduras. Sí, no es comparable a Perú, pero hicieron méritos. Además están en Colombia, no hay que arriesgarlos en términos sanitarios o someterlos a desplazamientos. Si los llaman, de inmediato llegan.



Alternativas en ataque



Aunque parezca que los delanteros están muy decididos, hay detalles que preocupan: Falcao no está a tope tras su última lesión y Zapata seguramente no llegará al duelo contra Perú. Están sanos y con ritmo Cuadrado y Luis Díaz y eso es bueno, pero no ha sido suficiente, hasta ahora, para resolver la sequía de gol. Y después del duelo contra Honduras aparecieron tres nombres que merecen ser considerados, aunque no sea un mandato convocarlos: Yaser Asprilla se ganó el rótulo de revelación con personalidad y atrevimiento; Preciado demostró que es polifuncional y con una asistencia a Quintero aprovechó el llamado y Chará se vio físicamente entero, solidario y fluido con Quintero y además también le dio asistencia a Colorado. Sí, al joven Yaser hay que llevarlo con prudencia, pero en caso de emergencia todos suman.



Nivel de delanteros



​Lo que no se resolvió en el amistoso contra Honduras fueron las dudas sobre la racha de hombres fijos en la era Rueda como Miguel Borja. El jugador se vio lejos del nivel que se espera, tomó malas decisiones en las dos opciones claras que tuvo contra Honduras y esa, que era la oportunidad para ganar continuidad y confianza, otra vez se le fue en blanco. Tiene el respaldo del DT y es un momento malo, usual en los goleadores, pero hay que tenerlo en cuenta a la hora de las decisiones.



Pocas opciones en zona posterior



​Es verdad que Honduras no era el rival más exigente, pero quedó claro que los arqueros de Colombia son Ospina y Vargas y el tercero sigue en duda: a Chunga no lo exigieron mucho, Mosquera apenas tuvo unos minutos y Novoa no contó, y aparte los tres son veteranos incluso para ser opción en el futuro. Y en defensa tampoco pareció definitivo el ensayo en Fort Lauderdale, salvo por Yeimar Gómez, quien se llevó los focos como opción para defensa central, en vista de la poca actividad de Mina y de que Cuesta no está siendo titular en Genk. Por los laterales Candelo lo hizo bien en ataque pero no tanto en defensa y por la banda izquierda no parece haber opciones para Yairo Moreno o Mojica.