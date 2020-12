¿Por qué no llegó Uribe a Junior? Representante rompe el silencio

La salida de Miguel Ángel Borja le dio la posibilidad a Fernando Uribe de vestirse de rojiblanco en el 2021. Sin embargo, cuando la llegada del delantero nacido en Risaralda parecía segura, un anuncio de Palmeiras le quitó la posibilidad al delantero de 32 años de firmar su regreso al FPC.

Según explicó Luis Carlos Serrano, representante del atacante exNacional y Millonarios, la posibilidad de que Miguel Ángel Borja regrese a Junior en condición de préstamo para la siguiente temporada, impidió que se concretara la transferencia de Uribe al conjunto tiburón.



“Es verdad que ya tenía todo arreglado con don Fuad, pero al parecer Palmeiras va a prestarles a Borja y nos dijo que había que esperar... Don Fuad nos dijo simplemente que no podía en este momento, que qué pena", le dijo Serrano al medio El Heraldo.



Además, el agente se refirió al futuro del delantero con pasado en Santos, señalando que no esperarán el resultado de la negociación con Borja para definir su situación, sino que escucharán otras ofertas.



"Si a nosotros nos confirman otra posibilidad, nos vamos por la otra, no puede esperar”, concluyó.