¿Qué pasó con Jhon Viáfara? Así vive los días en una cárcel de U.S.A

Jhon Viáfara, campeón de la Copa Libertadores con Once Caldas en el 2004, además jugador de la Selección Colombia, fue extraditado en enero del 2020 a Estados Unidos, luego de ser acusado de pertenecer a una red de narcotraficantes.

El exmediocampista que pasó por la liga de España e Inglaterra, vive un proceso judicial en Texas, U.S.A, en el que se la acusa por narcotráfico, concierto para delinquir, entre otros.



Meses después de su captura, su padre, José Elías Viáfara, habló con el periódico El Tiempo sobre los días que pasa su hijo como preso en el extranjero, asegurando que se encuentra bien y que en casa guardan la ilusión de tenerlo, lo más pronto, de regreso al país.



"Está tranquilo, con la fe en Dios en que pronto estará con nosotros... Una ventaja es que habla el inglés, nos ha dicho que lo tratan muy bien y que come bien, eso nos tranquiliza mucho como familia".



"Desayuna, trata de mantenerse en forma, hace ejercicio y al parecer está leyendo mucho", dijo.



Asimismo, el papá de Jhon señaló que el exjugador de América de Cali no ha tenido problemas estando en la cárcel, pero sí sabe que pasa angustia con la situación que está viviendo.



"Aunque la verdad, yo siento que a veces Jhon se angustia, me imagino que es normal, estar lejos. Si me pregunta que le pedí al Niño Jesús de Navidad, yo solo le puedo responder: la libertad de mi hijo"



"Según lo que él nos cuenta no ha tenido problemas con nadie, lo respetan y hasta lo quieren, y esa es su forma de ser, amigo de todo el mundo", precisó.



Por último, José Elías declaró que su hijo le estará haciendo fuerza a la 'mechita' mientras pasa sus días en cárcel, pues tanto él como todo el municipio de origen, se ilusionan con un nuevo título del conjunto escarlata en el FPC.



"América de Cali, su 'mechita' del alma, logrará este domingo la estrella número 15. Aquí en El Roble el 90 por ciento somos del América, y vamos a celebrar", concluyó.