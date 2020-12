Borghi se acerca a la Tricolor: tendría una reunión con Ramón Jesurún

En días pasados se conoció que Claudio Borghi es otro de los candidatos para dirigir a la Selección Colombia, luego de que el agente del DT argentino confirmara los acercamientos con la Federación Colombiana de Fútbol.

El primer candidato para reemplazar a Carlos Queiroz en el cargo de seleccionador nacional es Reinaldo Rueda; sin embargo, la negociación se ha demorado y, por ende, otros nombres empezaron a aparecer en la carpeta.



Justamente, Borghi es uno de esos 'candidatos' que podría llegar a la Tricolor y Cristian Argiz, su agente, volvió a revelar detalles de las conversaciones que ha tenido en los últimos días con miembros de la FCF.



Argiz, en un diálogo con el diario chileno La Cuarta, explicó que planea reunirse con Ramón Jesurún, presidente de la Federación, para mirar las posibilidades que tiene el entrenador argentino de llegar a la Selección.



"He estado conversando con Iván Novella (Director de Desarrollo y Selecciones Nacionales de Colombia), el brazo derecho del presidente Jerusún, quien según tengo entendido todavía está convaleciente de coronavirus. Según me dijo Novella, la próxima semana Jesurún estará en condiciones de sostener una reunión telemática con Borghi y conmigo. Ahí podremos conversar sobre el interés que existe para tenerlo", dijo.



Además, el agente reveló que la FCF tiene en la baraja, además de Rueda y Borghi, a un tercer DT, el cual también sería extranjero.



"Según lo que sé, hay tres candidatos más firmes, uno colombiano y dos extranjeros. Yo no pregunto quiénes son los candidatos, porque no me corresponde hacerlo. Sin embargo, en Colombia se sabe que el postulante local es Reinaldo Rueda, el técnico de la selección chilena. Entre los extranjeros está el Bichi", precisó.



Hay que recordar que, el 'Bichi', campeón del mundo con Argentina en el 86, declaró en días atrás que el proyecto de dirigir a la Selección Colombia es interesante, dejando entrever su gusto por dirigir al combinado nacional.