¿Llegará? Las condiciones de Palmeiras para prestar a Borja al Junior

Atlético Junior vive una novela con Miguel Ángel Borja. El pasado 18 de diciembre, el delantero cordobés publicó un mensaje en redes sociales en el que se despidió de la institución rojiblanca, luego de que no se llagara a un acuerdo económico con Palmeiras, por la compra de sus derechos deportivos.

Sin embargo, días después de la noticia, se conoció que el equipo brasileño no tiene entre sus planes al colombiano, por lo que su regreso al cuadro tiburón pasó de ser 'imposible' a una posibilidad.



Según explicó el medio Goboesporte, Palmeiras extendería el préstamo de Borja al Junior si se cumplen nuevos requisitos.



El primero es solicitar la devolución del jugador para una posible venta o para usarlo en la plantilla, en el momento que mejor les parezca.



Además, también se informó que si Palmeiras recibe una propuesta por el atacante de 27 años y Junior no la puede igualar, el verdao negociará su salida sin el consentimiento del equipo colombiano.



El objetivo del club brasileño es recuperar la inversión que se hizo por el delantero en el 2017, por lo que si el cafetero no se vende en el 2021, su compromiso con la institución brasileña se renovará por un año más.



Se espera que en los próximos días se reúnan los dirigentes de ambos equipos para llegar a un acuerdo. El préstamo de Borja al Junior se extendería por seis meses más. ¿Llegará?