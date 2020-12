El repaso táctico de Cruz Real a Harold Rivera en la final de ida

Todos la consideran una final pareja, todavía, a pesar que América de Cali pegó primero con un 3-0 que lo puso a soñar con su estrella 15 en el fútbol colombiano. Pero ¿qué hizo desequilibrar la balanza en favor del equipo escarlata?

Es justo reconocer que el planteamiento táctico de Juan Cruz Real fue superior y llenó de desconcierto a su homólogo ‘cardenal’ Harold Rivera. Le dio un repaso y evitó que Santa Fe juntara sus hombres de talento y avanzada, que tampoco sacaron provecho de dos salidas en falso del arquero Joel Graterol.



Para el entrenador argentino es vital comenzar los partidos con una ventaja y por eso se fue encima de su rival, con varias llegadas de las cuales solo fructificó el remate de Yesus Vergara a los 23 minutos del primer tiempo.



Sin embargo, siguió con ese ímpetu y a pesar de que Santa Fe tuvo algunos minutos de reacción en el segundo periodo no le permitió perforar la valla de Graterol.



Uno de los aspectos en los que hasta ahora ha salido avante es en el de cambiar el rol de Yesus Cabrera, quien ahora se ve más retrasado, al lado de Luis Alejandro Paz. El cartagenero luce con mayor sacrificio, pero también le da libertad cuando los ‘diablos’ tienen el balón y de esa forma consiguió la apertura del marcador, con un bonito zurdazo que no pudo controlar Leandro Castellanos a ras de piso.





Los cambios también favorecieron al dueño de casa, porque al visitante no le dio ningún rédito incluir a hombres de creación y ataque como Luis Manuel Seijas, Diego Valdés, Mauricio Gómez y Patricio Cucchi, porque sus dos bloques los controlaron bien.



En cambio, Daniel Quiñones, Rodrigo Ureña, Rafael Carrascal, Jhon Arias y Aldaír Rodríguez lograron mantener ese dominio que el elenco local ejerció durante gran parte del partido a través de la posesión por ratos, ganar los rebotes cerca del área de Leandro Castellanos y el juego directo cuando buscó el contragolpe.



Este América viene en franco ascenso y su técnico tiene mucho que ver, tuvo seguridad en su idea futbolística, eligió a jugadores en los que cree ciegamente y con fe en Dios está muy cerca de alcanzar un nuevo título para el conjunto escarlata.



Experimentados como Juan Pablo Segovia, Carlos Sierra y Rafael Carrascal, que hicieron parte del título de 2019, quedaron por fuera del onceno titular, mientras un puñado de juveniles empiezan a escribir su propia historia al lado de otros experimentados.



Fue un partido intachable en el planteamiento táctico, más allá de los errores individuales de Joel Graterol que finalmente no se tradujeron en gol.



Pese al triunfo amplio e inobjetable, en el fútbol nada está escrito, por lo que Cruz Real les pide a sus jugadores que sigan con los pies en la tierra para ir con humildad a Bogotá el próximo domingo, porque quedan 90 minutos para la gloria y hasta ahora no han ganado nada.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces