Así disfrutó la afición América, la goleada sobre Santa Fe en Cali

En conjuntos cerrados, centros comerciales, estaderos y conjuntos cerrados, la afición del América de Cali celebró el triunfo 3-0 sobre Santa Fe, que acerca al equipo escarlata a la consecución de su estrella 15.

Lo cierto es que antes del juego ni el más optimista imaginó que su equipo iba a alcanzar un marcador tan abultado sobre un rival que llegaba al Pascual Guerrero con los mejores números de la temporada y un favoritismo que por lo menos en este primer lance no apareció.



Vestidos con camisetas de todas las firmas que han vestido a la institución se acomodaron en los diferentes sitios para alentar al elenco que dirige Juan Cruz Real, técnico que pasó de villano a héroe a partir de la eliminación de Nacional en los cuartos de final, lo cual refrendó ante Junior en semifinal y empezó a escriturar en la final sobre Santa Fe.



Coovidesarrollo, un conjunto cerrado en el norte de Cali caracterizado por contar con una buena cantidad de seguidores escarlatas, se vistió de gala, con una pantalla gigante frente a la cual se escucharon todo el tiempo las voces de aliento a la distancia para el plantel vallecaucano.



Aldemar Diago, arquitecto que trabaja habitualmente con obras de magnitud en diversas zonas del suroccidente colombiano, se mostró feliz por el triunfo de su equipo, lo mismo que su hijo, el médico Juan David Diago, y su hija Diana, también ingeniera.



“Me parece que le pesó la campaña al Santa Fe, porque nadie se acuerda que pasó apretado contra Pasto y Equidad, que no tenían mucha nómina. América empieza a tener memoria de juego con la integración de los jóvenes”, señaló el profesional.



Igual ocurrió en otros sectores de la ciudad, donde se reunieron grupos de aficionados para presenciar el compromiso. Por ejemplo, desde la parte alta de un conjunto de apartamentos se hicieron varios videos en los que se divisa el efecto de los juegos pirotécnicos sobre el cielo caleño, partiendo desde los exteriores del Pascual Guerrero, pero trasladada a los diversos barrios de las comunas.



De todas formas, los hinchas consideran que hay que esperar el desenlace de la final y no confiarse en El Campín, donde Santa Fe ha sido muy fuerte.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces