América de Cali encontró su mejor cara en el remate de la Liga

No hay que tirar campanas al vuelo, apenas se ha jugado el primero de los dos partidos que definirán el campeón de la Liga BetPlay 2020, pero es indudable que el 3-0 logrado por el elenco escarlata sobre Santa Fe lo deja mejor perfilado para bordar su estrella 15.



Nadie se imaginó que este primer duelo iba a tener una diferencia tan amplia, teniendo en cuenta la campaña del año y los buenos antecedentes del cuadro ‘cardenal’, que presagiaban un partido parejo, tanto que en el previo nadie daba favorito.

Santa Fe no gana en el Pascual Guerrero desde el 27 de abril de 2017 (0-1, anotación de Baldomero Perlaza) y su actuación estuvo lejos de hacer pensar que iba a lograrlo, ya que no aprovechó las dudas del arquero Joel Graterol en los balones aéreos. No obstante, no debe haber triunfalismo en el plantel vallecaucano y, al contrario, debe ir a El Campín con la mayor seriedad para evitar que ese ‘león’ herido ejecute el buen juego que ha tenido en otras jornadas y revierta el marcador. Le sirve hasta una derrota por 2-0 para celebrar en un escenario en el que guarda grandes recuerdos.



Por ello, FUTBOLRED analiza los aspectos positivos que acompañan el buen momento del actual campeón colombiano, que acaricia su segunda corona consecutiva de la mano de un entrenador cuestionado antes de su llegada y que los directivos respaldaron a pesar de todo.



Planteamiento acertado de Juan Cruz Real: En el fútbol colombiano todos saben que el primer y tal vez el mayor argumento ofensivo de América es presionar al rival en su campo, pero ninguno hasta ahora ha podido contrarrestar ese factor.



Ante Santa Fe lo hizo en el inicio y después se encargó de contragolpearlo, con un mejor desempeño ante una floja defensa adversaria. En esta ocasión Kelvin Osorio, Jhon Vásquez y Fabián Sambueza lucieron poco ante la buena labor de Luis Paz, Yesus Cabrera y a veces Luis Sánchez, quien ayudaba a contener en mitad de cancha.



Ocurrió con Nacional en Medellín en la vuelta de cuartos de final, con Junior en el cierre de semifinal a la temperatura de Barranquilla y este domingo en el Pascual Guerrero contraatacó, haciendo uso del juego directo ante un Santa Fe que se vio sorprendido y maniatado, con apenas unos minutos de reacción en la etapa complementaria que no fueron suficientes para conseguir por lo menos el gol del descuento.



Superioridad colectiva: En la retina de los amantes al fútbol quedó la evidencia del mejor funcionamiento del elenco anfitrión, que desde el comienzo dejó clara su intención de salir por los tres puntos. Así llegaron los tres goles y la posibilidad de un cuarto que anuló el VAR por fuera de lugar de Adrián Ramos.



Jugadores con alto nivel: El colectivo se genera sobre las actuaciones individuales y este domingo hubo jugadores de gran calificación como Yesus Cabrera, quien aparte de marcar el primer gol asistió a Duván Vergara para el segundo, y el mismo extremo monteriano que fue clave en las llegadas al área santafereña y decretó la segunda caída del arco de Leandro Castellanos.



También se destacaron Pablo Ortiz, Luis Sánchez -a quien anularon una jugada de gol-, Santiago Moreno (autor de la tercera diana) y Adrián Ramos para tener ocupada a la defensa capitalina.



Juego por las bandas: Cuando tuvo que jugar por los costados, América sacó provecho de la mala forma en que se paró la defensa santafereña, con llegadas rápidas que encabezaron Duván Vergara y Santiago Moreno especialmente por el lado de Dixon Rentería, que tuvo una horrible presentación.



Buena ubicación en los rebotes: Mientras los defensa y volantes de Santa Fe perdieron las marcas en balones que rechazaban en el fondo, en América se aprovechó bien esa arma a través de Yesus Cabrera y Duván Vergara.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces