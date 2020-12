¡A un partido del título! Lo bueno, lo malo y lo feo, de la final ida

Solo resta un partido para conocer al campeón del 2020. América de Cali, en condición de local, sacó una importante ventaja en la gran final y con un contundente 3-0 derrotó a Independiente Santa Fe en el juego de ida.



Ahora, con el resultado del primer juego decisivo, los escarlatas, dirigidos por Juan Cruz Real, deberán ratificar en Bogotá lo hecho en casa; mientras que los de Harold Rivera están obligados a ajustar todas sus piezas, para buscar una histórica remontada en El Campín.



Lo bueno

América de Cali demostró superioridad en el juego y con una buena actuación colectiva logró sobreponerse a un difícil rival como Santa Fe. Con tres goles a su favor, el conjunto escarlata llegará a Bogotá con una gran ventaja en el global. Las tres anotaciones serán clave para definir el título del 2020.



El nivel demostrado por Yesus Cabrera fue fundamental. Con un gol y una asistencia, el '10' de los diablos rojos firmó uno de sus mejores partidos del semestre, el volante se mostró cómodo en el tridente del medio campo, y con libertad para la creación y compromiso en el retroceso, terminó como el jugador del partido.



Tanto Duván Vergara, como Luis Sánchez, ratificaron en el Pascual Guerrero la buena temporada que vienen haciendo. Vergara sigue siendo determinante en el ataque escarlata. Sánchez, con sacrificio en las dos áreas, se ha convertido en pieza clave en el funcionamiento del América de Cali.



Lo malo

Santa Fe llegó a la final de la Liga BetPlay como el gran candidato al título, luego de terminar líder en el todos contra todos y de imponerse con categoría en los playoffs; sin embargo, contra todo pronóstico, los dirigidos por Harold Rivera disputaron su peor partido de la temporada. Con fragilidad en la defensa y mucha pasividad en el medio campo, los cardenales no pudieron con el ataque americano y se llevaron tres goles en su visita al Pascual Guerrero.



La defensa del equipo capitalino no se comportó como lo venía haciendo, la ausencia de una lateral izquierdo natural le pasó factura a Santa Fe y la apuesta por Dixon Rentería en la alineación no salió como se esperaba.



Joel Graterol se mostró inseguro. El guardameta venezolano, quien tiene como característica principal salir a cortar los centros áreos a varios metros de su arco, dejó expuesto en varias ocasiones a su equipo en jugadas de peligro debido a sus salidas a destiempo, pero, para fortuna de él, Santa Fe no logró transformar los errores en gol, y terminó con su arco en cero.

Lo feo

En el segundo tiempo, Edwin Velasco tuvo que abandonar el terreno de juego por una lesión muscular. El lateral izquierdo, quien es fundamental para Juan Cruz Real, sintió una fuerte molestia el muslo izquierdo y está a la espera de los exámenes médicos para saber si podrá participar en el partido de vuelta en Bogotá.