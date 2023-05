¿Es justa la crítica a Rivera? Fríos números en Liga y Copa lo definen

Independiente Santa Fe está en estado crítico. Y no es una cuestión de gustos ni nada parecido. Sus resultados lo comprometen en Liga y Copa Sudamericana y la insatisfacción es casi normal.

La derrota en el último clásico contra Millonarios (1-0) lo dejó lo sacó del grupo de los ocho mejores y, con 23 puntos, debe ganarle a Atlético Nacional, Huila y Once Caldas en el cierre de la Liga I Betplay 2023 para no depender de nadie.



Las críticas apuntan al técnico Harold Rivera y hay quienes sospechan hasta de un complot: "Creo que hay una campaña de desprestigio contra él", decía en las últimas horas el presidente del club, Eduardo Méndez.



Pero el asunto es un más complejo y pasa por los fríos números: en lo que va del semestre su rendimiento en la liga local es de 45 por ciento, con 6 victorias, 5 empates y 6 derrotas, 23 goles marcados y 20 recibidos y solo 7 vallas invictas, según datos de Sofascore.

Harold Rivera en Liga I 2023 Foto: Sofascore para Futbolred



El balance total, con Copa Sudamericana, no mejora: el rendimiento es de 47 por ciento, con 8 victorias, 6 empates y 7 derrotas. Santa Fe ha marcado en total 27 goles y ha recibido 24.



Justamente en el torneo suramericano es tercero con 4 puntos, 3 menos que Universitario de Perú y uno menos que Goiás, que por ahora estaría en octavos de final con el que llegue de Copa Libertadores.



Lo bueno es el nivel de local: lleva 6 victorias, 2 derrotas y 1 empate y en Bogotá tendrá 4 de los 6 juegos que depara su calendario. El lío es que por fuera suele sufrir y deja imágenes muy pobres como la de la derrota 2-0 contra Universitario, que la afición en redes sociales no perdona.



El presidente Méndez lo respalda pero la situación no es ni mucho menos sencilla. Este es el calendario que tiene Rivera para levantar cabeza y convencer a los críticos a fuerza de resultados:



Jueves 11 de mayo (Liga): Santa Fe vs. Nacional (8:00 p.m.).

Domingo 14 de mayo (Liga): Santa Fe vs. Huila (8:30 p.m.).

Martes 16 de mayo (Liga): Once Caldas vs. Santa Fe (hora por definir).

Martes 23 de mayo (Sudamericana): Gimnasia vs. Santa Fe (5:00 p.m.).

Jueves 8 de junio (Sudamericana): Santa Fe vs. Universitario (9:00 p.m.).

Miércoles 28 de junio (Sudamericana): Santa Fe vs. Goiás (9:00 p.m.).