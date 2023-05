¿Sirve presión en redes contra Rivera? Presidente de Santa Fe responde

Independiente Santa Fe no lo pasa bien en la Liga Betplay I 2023. Tampoco está mucho mejor en Copa Sudamericana, pero ahora la urgencia es el torneo local, en el que salió del grupo de los ocho y tiene varios rivales por un cupo entre los ocho mejores del semestre.

La derrota 1-0 contra Millonarios fue un tropiezo que significó caer del octavo al noveno lugar y que paso les dio vida a rivales directos como Pasto, que ganó y se acomodó, o Junior, que aún derrotado ve opciones de seguir en carrera.



En redes sociales las críticas se enfocaron en el técnico Rivera, a quien el presidente 'cardenal', Eduardo Méndez, volvió a defender, en charla con 'Blog Deportivo', de Blu Radio.



"Pues yo no nunca he escuchado lo que dicen en Twitter. Muchos dice que Harold Rivera ha renunciado, pero eso ha sido inventado. No tiene razón hacer cambios faltando tres partidos. Por ejemplo, un partido como el de ayer se planteó bien", opinó.



Santa Fe, según el directivo, tiene claro el plan: "el Presidente no se encuentra ahí para perder plata. Hay que mirar un conjunto de cosas, mirar a los jugadores, jugadas y partidos, mirar arbitrajes. Creo que hay una campaña de desprestigio contra él. Ahora esperemos esos tres partidos que nos faltan, no es imposible ganarlos, hay que confiar en nuestros jugadores", concluyó.



Santa Fe es noveno de la tabla de posiciones con 23 puntos y le quedan tres partidos contra Atlético Nacional, Huila y Once Caldas.