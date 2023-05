Hagan sus apuestas: cuentas de 11 equipos por 5 cupos a cuadrangulares

¿Quién celebró y quién no en la Liga Betplay el fin de semana? Millonarios, que certificó su cupo -si es que hacía falta- y Pasto, al que le ayudaron todos los marcadores. Pero de ahí en más hay angustia por quedarse con un cupo a los cuadrangulares.

En términos matemáticos hay 11 equipos que pujan por cinco casillas (Ya el azul, Águilas y Atlético Nacional están listos). En la práctica, del puesto diez en adelante se dependerá de otros resultados, algunos bastante improbables, y por eso más que victorias propias hará falta suerte.



Así está el panorama, caso por caso:



- América de Cali es cuarto con 28 puntos en 17 partidos. Hoy visita a Huila y le faltan Once Caldas, Bucaramanga y Tolima.



-Boyacá Chicó es quinto con 27 unidades. Le faltan Unión Magdalena, Millonarios y Deportivo Cali



- Alianza Petrolera es sexto con las mismas 27 unidades y le quedan Millonarios, Nacional y Deportivo Pereira.



-Deportivo Pasto es séptimo con 26 puntos pero solo le quedan 2 partidos contra Independiente Medellín y Envigado.



-Atlético Junior es octavo con 24 puntos y le quedan Deportivo Pereira y Atlético Huila.



-Independiente Santa Fe es noveno con 23 puntos y le quedan Nacional, Huila y Once Caldas



- La Equidad es décimo con 22 puntos y solo le quedan duelos contra Bucaramanga y Millonarios. Desde aquí ya dependen de otros resultados.



-Independiente Medellín es undécimo con 17 puntos y debe medirse a Once Caldas, Deportivo Pasto y Unión Magdalena.



-Deportes Tolima está en el puesto 12 con 18 puntos y le quedan Unión Magdalena y Atlético Nacional.



-Deportivo Pereira está en el puesto 13 con 21 puntos, pero solo le quedan Junior y Alianza Petrolera.



-Envigado está en el puesto 14 con 2o puntos y le faltan Deportivo Cali, Águilas Doradas y Deportivo Pasto.