La vida después de Cortés: Beckham y más cartas tapadas en Millonarios

Se fue Óscar Cortés. Como debe ser, vale decir. La Selección Colombia ganó el pulso basada en el reglamento y lo tendrá, si todo sale como esperan, hasta mediados de junio, cuando termine el Mundial Sub-20.

Ahora la discusión es otra: ¿qué hará Millonarios para reemplazar al hombre más influyente de su ataque?



Opciones hay muchas pero ni son todas confiables ni cumplen con un requisito básico: el técnico Alberto Gamero no quiere cambiar el módulo sobre la base de la ausencia de un solo jugador y prefiere disponer de las alternativas naturales que le ofrece su nómina para seguir viviendo sin el extremo sensación de la Liga.

​

Razón no le falta pues a estas alturas, cuando se ha consolidado una idea de juego que se ha impuesto más allá de las ausencias previas de hombres definitivos como Emerson Rivaldo Rodríguez, Daniel Ruiz, Andrés Gómez o el propio Cortés, sería una emergencia demasiado riesgosa pues sacrificaría a piezas como David Mackalister Silva o Daniel Cataño, que sí se quedan y que además le ofrecen una alternativa de juego interior que bien puede suplir la ausencia de aleros. Antes de la aparición del 'joven maravilla', apenas a comienzos de este año, esa fue la opción y funcionó bien.

​

Por eso el primer punto de discusión está resuelto: Millonarios mantendrá arriba el dibujo 3-1, con un 9 de área y generadores de juego a su espalda. El tema es: ¿quién completará el tridente?

​Las soluciones están en casa



Gamero aprendió la lección en estos últimos años en los que ha sido esquivo el título de Liga: no es quién se va sino quién se queda y por eso dispone de al menos cinco alternativas, cinco extremos con pase y gol, que no se llamarán Cortés pero que va a utilizar por la coyuntura, como hizo antes cuando tenía una nómina más liviana y aparecieron estos jugadores jóvenes que se han convertido en su mejor cábala. Ojo: siempre fue una emergencia lo que hizo que aparecieron los Ruiz, los Gómez, los Cortés... incluso los Llinás, si a la apuesta local vamos.



Pero volvamos al ataque: el DT confía en que cinco jugadores menores de 23 años le ayuden a tapar el hueco y se complementen con Silva y Cataño: Luis Paredes, Beckham David Castro, Édgar Guerra, Jader Valencia y Yuber Quiñónes.



Esta es la actualidad de los candidatos, los minutos de juegos y los números que los respaldan:

Extremos de Millonarios 2023 Foto: Sofascore para Futbolred



Vamos por partes. El tocayo colombiano del marido de Victoria es un plan muy visible para el entrenador: es goleador de la Sub-20 azul, tiene 19 años (misma edad de Cortés), perfil zurdo (que ha sido un talón de Aquiles en la temporada) y tiene más gol que pase, mucha velocidad y ganas de aprovechar la oportunidad. Para el jefe es una de las mejores opciones y la prueba de admisión era un partido bravo, nada menos que un clásico: nunca le pesó la responsabilidad, se vio confiado, seguro, con personalidad y desborde.

​

Pero no es la única opción. Édgar Guerra, el hijo de Becerril por el que no se ficharon más extremos en el último mercado, es otra gran esperanza: tiene 22 años, , 1,72m de estatura y una velocidad parecida a la de Cortés. Según contó Fernando Uribe en charla con Blu Radio, ya se probó un esquema con él como reemplazo natural del ausente y gustó mucho pues permite no tocar el módulo y se asocia bien con él y con Castro.

​

Después está otra carta tapada: Luis Paredes, araucano de 21 años, 1,80m de estatura (no es un detalle menor para el juego aéreo en Liga y Copa) y es derecho, lo que permite usarlo con perfil natural o cambiado con igual eficacia. ya tiene más de 300 minutos en cancha y un gol al DT le gusta su sacrificio.

​

Y finalmente están dos delanteros también jóvenes, con mucho más rodaje y que están ante la oportunidad única y feliz de romperla en ausencia de Cortés para que les llegue el momento de tomar vuelo internacional. Se trata de Jader Valencia y Yuber Quiñones, de 23 y 20 años y 1,89m y 1,73m de estatura, respectivamente. El primero ha sido referente de área pero también ha dado una mano por fuera y el segundo ha hecho la fila detrás de las figuras que ya salieron y ofrece pase y gol -más lo primero que lo segundo- para que no se note ninguna baja ahora que vienen los cuadrangulares y la fase definitiva en Sudamericana.

​

Gamero tiene opciones y, más que eso, tiene confianza en sus jóvenes. Se ha cansado de probarlo. Ahora repetirá la apuesta sabiendo que ninguno es Cortés pero que, ante la explosión de su juego y la asombrosa cotización que ganó en Liga, Copa y seguramente en el Mundial Sub-20, es probable que no regrese. Valiente fue siempre para darles respaldo a aquellos a quienes pocos miran. Es hora de que también ellos respondan a la inesperada oportunidad que ahora tienen.