Eduardo Méndez le sacó los trapitos a Roldán: ‘No ha sido capaz’

Independiente Santa Fe enfrentó a Millonarios en el clásico capitalino en condición de visitante en la fecha 18 de Liga BetPlay 2023 y el equipo que dirige Harold Rivera terminó perdiendo 1-0, quedando por fuera de los ocho clasificados.

Luego del clásico, la continuidad de Harold Rivera quedó en duda, pero este lunes en el programa ‘Blog Deportivo’ el presidente de Santa Fe desmintió ese rumor, pero a cambio de eso, criticó fuertemente el arbitraje de Wilmar Roldán en El Campín.



“En muchas oportunidades nos hemos dado cuenta de que Roldán ha actuado en contravía de los que disponen las normas legales. Yo he hecho seguimientos y muchos lo han hecho, y él ni ha sido capaz de sacar tarjetas ni nada. Y para qué me acuerdo de otros temas”.



Además, agregó: “el balón no nos entró y nosotros también nos salvamos, pero tocar este tema es echarme encima a un montón de árbitros que mañana me cobrarán cualquier reclamo que yo haga. Lo cierto es que ya me cansé de ir a la Comisión Arbitral a hablar con el señor Machado a decirle esto. Allá ellos mirarán a su conciencia cuáles son los errores que cometen”.





Por ahora, Santa Fe es noveno de la tabla de posiciones con 23 puntos y le quedan tres partidos más para intentar asegurar la clasificación, pero lo cierto es que el próximo rival es Atlético Nacional que podría complicar más de cara a su acceso a cuadrangulares.