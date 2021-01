Refuerzos de Santa Fe y una clara apuesta en este 2021: ganarlo todo

Independiente Santa Fe inició con toda la pretemporada haciendo importantes anuncios en materia de fichajes, a fin de pelear por lo que le ha sido esquivo en los últimos años. Los cardenales tiene sed de título y por eso han traído jugadores que tienen estampado ese objetivo.

El equipo de Harold Rivera suma nueve contrataciones para la temporada que inicia el próximo fin de semana. Johan Caballero, Leonardo Pico, Jhon Arias, Auli Oliveros, Miguel Nazarit, Exneyder Guerrero, Andrés Rentería, Michael Rangel y Sherman Cárdenas, son las piezas confirmadas, sin embargo no se descarta otra vinculación importante.



Justamente hablando de los refuerzos, tres de ellos se refirieron a los objetivos del equipo cardenal para este año. Leonardo Pico, regresa al equipo; Jhon Arias, llega de ser campeón con América, y Johan Caballero, es una gran apuesta.



Leo Pico se mostró agradecido con esta nueva oportunidad: “llego motivado y vuelvo con un poco más de experiencia. El grupo viene haciendo las cosas bien y quiero aportar y sumar mi granito para hacer cosas importantes. Con el profe no he hablado mucho, pero sé lo que quiere de mí como jugador. Voy a entregarme siempre, con buen juego y experiencia, que es lo que he sumado un poco más. Poder jugar copa internacional es una motivación extra”.



Jhon Arias se define como un jugador técnico, habilidoso, que le gusta proponer y llegar a gol, haciendo sacrificio en defensa. “Contento de estar acá, orgulloso por la oportunidad que me brindan y confiar en mí. Vengo a dar lo mejor de mí para lograr los objetivos que tenemos. Encontré un grupo de personas maravillosas, hay un buen ambiente, me sentí muy bien desde que llegué. Ya he hablado con el profesor Harold y ha sido enfático en lo que busca”.

Y agregó: “El primer objetivo es salir campeón. Este equipo estuvo en semifinales, después en la final, así que vengo a aportar mi esfuerzo para ese gran objetivo y hacer un gran torneo internacional. Espero ratificar en la cancha por qué Santa Fe se fijó en mí”.



Finalmente, Caballero quien llegó del Bucaramanga en condición de préstamo con opción de compra, es una de las apuestas jóvenes para el equipo de Rivera. “Estoy contento de estar en un club tan grande, quiero aportar. Uno se motiva al encontrar grandes jugadores, humildes y comprometidos. Yo soy un jugador desequilibrante y me gusta el sacrificio, soy de ida y vuelta, me gusta estar en el área. El objetivo es salir campeones en todo lo que juguemos, eso es lo que uno quiere y por eso hay que trabajar duro”.