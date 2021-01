¿Más refuerzos? Méndez confesó que quiere un fichaje del extranjero

Independiente Santa Fe, finalista de la Liga Betplay 2020 piensa también en Copa Libertadores, y por eso está rearmándose para lo que será la temporada que inicia en una semana. En diálogo con el Vbar de Caracol Radio reveló detalles en cuanto a contrataciones.

Los cardenales han hecho importantes anuncios en los últimos días a Johan Caballero, Leonardo Pico, Jhon Arias, Auli Oliveros, Miguel Nazarit, Exneyder Guerrero y Andrés Rentería, y este viernes a Michael Rangel y Sherman Cárdenas. Sin embargo eso no es todo en materia de fichajes, Méndez confesó que falta un nombre.



“Nos falta una contratación, hay varias opciones. Estoy esperando respuestas de dos jugadores del exterior, uno de México y uno de Uruguay, además de un colombiano. Hice una oferta por Pablo Cepellini, es un buen jugador, con condiciones en el fútbol de México, no nos han contestado, esperemos”, comentó.



Para Eduardo Méndez su equipo tiene la obligación de hacer un buen campeonato, como lo hecho en 2020 que fue el más regular del año. “Hay pelear las mejores posiciones y tener cupo internacional al 2022, además de ser campeón que es lo que todos queremos”, le manifestó al Vbar.



Por otro lado, el directivo se refirió a la imposibilidad de sostener a Fabián Sambueza, quien regresó a Junior. “Con el salario de Sambueza trajimos un par de jugadores. Es un gran hombre, gran jugador, pero se me dificultaba negociar, competir con la chequera de los Char y de los Ardila”.