¿Cómo le ganó Junior el pulso a Nacional por goles de Miguel Borja?

La transferencia más importante de la Liga Betplay 2022 es, sin duda, la de Miguel Borja al Atlético Junior.

Según reveló el exalcalde y precandidato presidencia, Alejandro Char, la inversión fue de 3,5 millones de dólares, una cantidad que le da tranquilidad a Junior de no estar, como en la anterior temporada del delantero en Barranquilla, a merced de otro equipo para decidir su futuro.



El agente del atacante explicó que la negociación fue por el 100 por ciento de los derechos federativos, mientras que los derechos económicos se pactaron con los brasileños en un 50 por ciento.



¿Qué significa? Que si mañana hay una negociación, una oferta de cualquier club, tendrá que entenderse solo con el equipo tiburón, mientras que a Palmeiras le corresponderá solo la mitad de los derechos económicos. Es, en sentido práctico, un pequeño ahorro del club extranjero, calculando que al jugador le vaya tan bien que se revalorice y produzca más dinero en una venta futura.



Esa fue la gran diferencia con Atlético Nacional, el club que también estuvo interesado en él pero que no pasó, según Juan Pablo pachón, de una propuesta temporal: "Nacional estaba buscando un préstamo, no la compra", dijo. En cambio los Char, que en el pasado no pudieron asegurarlo aunque el cordobés fue goleador del torneo, esta vez no dudaron y cumplieron una vieja promesa.



Según el representante, Borja tenía ofertas de Rusia, Emiratos Árabes y Catar, pero su prioridad era "la parte deportiva" y no le importaba la parte económica. Traducción: estar en el radar del técnico de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, disponible a la mayor brevedad para los viajes y sin las restricciones sanitarias de lejanas ligas, es lo más importante para Borja. Eso valía resignar cualquier otra oferta. Eso aprovechó Junior para romper el mercado con él.