¿Entonces Pékerman se quiso ir? Nueva versión de salida de Colombia

Pasan los años y las verdades a medias, las versiones encontradas y los silencios hace carrera en un tema especialmente difícil para la Selección Colombia de mayores: ¿por qué se fue José Pékerman después de seis años y la clasificación a dos Mundiales?

Pasaron cinco años y apenas se conoce una versión que estaba pendiente, la de Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), quien confirmó en su momento la salida del DT.



“Es que Pékerman decidió irse, la gente no lo ha querido entender. Pékerman es el que dice ‘no quiero seguir’, si no quiere seguir pues no sigue. Nunca le dijimos a Pékerman que no seguía. Después del Mundial hubo un receso, él tenía contrato hasta agosto y luego retomamos el tema cuando correspondía. Nos dijo en nuestra sala de juntas, ‘muchas gracias, he decidido no continuar con la Selección Colombia’, y no continuó”, explicó después de tanto tiempo en charla con AS Colombia.



El propio Pékerman habló una única vez de su salida y no dio, en su momento, mayores luces aunque no dio la sensación de haber tomado él una decisión unilateral: "Yo no tengo pruebas de eso (de que le hubieran hecho la cama). Hay momentos en los que hay crisis y es como que nadie quiere agarrar nada. Pero hay momentos en los que las cosas están bien, se ve que hay un potencial, empiezan a aparecer otros deseos, otras situaciones. En la competencia es así. Pero más que nada, en todos los lugares siempre hay un deseo de lograr algo más".



El que apuntó en su momento a la razón definitiva fue el expresidente de Dimayor, Jorge Perdomo: "Terminada la competición en Rusia rehusó reunirse con el profe (Pékerman) y le dio un trato despectivo e ingrato. Prácticamente lo echó. Se equivocó en la designación de Carlos Queiroz y su retiro tuvo un alto costo futbolístico y económico. Se equivocó con Reinaldo Rueda, que venía de fracasar con Chile", dijo el año pasado.



Sobre este última en particular, Jesurún analizó: “La eliminación de Qatar sin duda alguna fue muy dolorosa porque no lo merecíamos, futbolísticamente teníamos todo para llegar. Pero pasaron cosas insólitas durante estos cuatro años. La más grave de todas fue que durante 7 partidos no marcamos un gol. Lo más grave es que con un solo gol en cualquiera de esos juegos hubiéramos llegado al Mundial. Creo que es la eliminación más insólita de cualquier equipo en el mundo, uno solo que hubiéramos convertido nos hubiera llevado a Qatar. Pero el dolor que me causó eso me duró bastante tiempo y todavía me duele”.



¿Qué explicación tuvo? “El informe de Rueda se resume en esto, los 7 partidos que inexplicablemente los jugadores regresaban a sus equipos y a los 3 días convertían goles. Pero es el juego, quiso la vida que sucediera, doloroso, pero las lágrimas ya se secaron porque no podemos quedarnos enterrados y estamos optimistas para que volvamos a tener este poderío que tuvimos los 8 años anteriores”.



Ahora, con Lorenzo, espera pasar la página de errores que, en todo caso, no reconoció: "Néstor encarna lo que pretendíamos nosotros luego de lo de Catar. Una persona seria, buen ser humano, líder. De gran conocimiento del FPC por obvias razones. Con experiencia como número uno, tuvo experiencia en Mundial como jugador y DT por los procesos en Brasil y Rusia con nosotros y encarnaba lo que nosotros pretendíamos. En eso el Comité fue tajante y nos apoyó en que el hombre era Néstor Lorenzo”.



La experiencia a la que hace referencia era solo Melgar de Perú pues antes siempre fue el segundo de Pékerman. Al final eso lo puso en el cargo. El lazo, al parecer, nunca se rompió...