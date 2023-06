Con razón se negó: revelan 'precaria' oferta de Juventus a Cuadrado

No es fácil, en el negocio del fútbol, tener 35 años de edad y enfrentar la incertidumbre de no tener un club, justo cuando viene el inicio de las Eliminatorias al Mundial de 2026. Pero a veces simplemente no queda otra opción.

Para Juan Guillermo Cuadrado pudo ser inclusos encilla la decisión de irse de Juventus, después de ocho temporadas, 11 títulos y una vida completa hecha en Turín.



Era su último año de contrato y, aunque se sabía que la difícil situación económica del club obligaría a replantear completamente las proyecciones y eso les daba pocas opciones a los más veteranos como el colombiano. Pero la lesión de lesión de Mattia De Sciglio trastocó ese plan inicial e hizo que Juventus se planteara hacer una excepción con Cuadrado y conservarlo un año más. Todo tenía que pasar, en todo caso, por una drástica reducción de su salario.



Fue así como le acercaron una oferta de renovación que, si bien en este lado del mundo parece monstruosa, para un jugador de su calidad y trayectoria resulta precaria.



Medios italianos revelaron que la oferta fue de 1 millón de euros por toda la temporada 2023 / 2024, lo que evidentemente era un esfuerzo demasiado grande para él, aún cuando su familia esperaba no tener que trasladarse de ciudad.



¿Pero acaso tiene algo mejor para descartar esa opción, que en todo caso implica mantenerse en uno de los equipos top de Europa? De hecho sí. Según Alfredo Pedulla, periodista italiano experto en el mercado de fichajes, “Fenerbahce ha ofrecido a Cuadrado un contrato de dos años por valor de 4 millones por temporada”.

​

Eso suena más coherente con la carrera del antioqueño, quien en todo caso no tiene prisa y no decidirá sino después de sus vacaciones su próximo destino.