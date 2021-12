'Este triunfo es de los jugadores, solo soy un facilitador': Dudamel

Deportivo Cali derrotó 1-2 este miércoles a Nacional en Medellín y quedó más cerca de ser el finalista por el cuadrangular A de la Liga BetPlay II-2021, con 10 puntos.

El técnico Rafael Dudamel encabezó la rueda de prensa en el Atanasio Girardot con la satisfacción que le deparó esta victoria ante los verdolagas. Acerca de si está sorprendido con la cercana clasificación a la final, señaló que “no me puede sorprender, los veo todos los días entrenando, convivo con ellos todos los días en el campo, en la concentración, y ver cómo tienen entre ceja y ceja el trofeo de campeón, no me sorprende nada. Disfruto, planifico y ejecutan de una manera tan fácil, tan práctica, quizás se pueden sorprender los que no esperaban esto del Cali, pero nosotros que estamos dentro, conviviendo día a día con ellos lo que hacemos es con un gran placer disfrutarles de cada día, de cómo van elevando su nivel, de cómo cada día cómo ganan y quieren volver a ganar, son profesionales del fútbol y el profesional del fútbol no conoce otra forma sino compitiendo, cuando eres capaz de competir a estos niveles la victoria está mucho más cercana, así que estoy feliz de poder tenerles, como se los he dicho a ellos en la interna, le doy gracias a Dios y a ellos por permitirles liderarles”.



En cuanto a los momentos del juego para saber interpretar la resistencia de Nacional, explicó que “Desde nuestra lectura táctica, Nacional arrancó con un 4-1-4-1, con jugadores muy ofensivos, cuando vimos que desde el comienzo arrancaba con Guzmán, Jarlan por dentro, Dorlan a pierna cambiada, Candelo más de extremo y Duque en ataque, sabíamos que se jugaban el todo o nada, al vivir o morir. Tuvimos una lectura muy fácil, sabíamos que debíamos evitar el juego por dentro, porque por ahí era donde más iban a acumular jugadores, que iban a intentar tener recuperación tras pérdida y que nosotros debíamos recuperar inmediatamente, tener paseos ofensivos que rompieran esa primera línea de presión y cada vez que eso sucedía con un pase dejábamos a cinco jugadores de ellos por detrás de la pelota y de allí que teníamos opciones claras, quizás nos acelerábamos un poco al tomar una decisión cuando teníamos más campo para recorrer y poder tomar una decisión más cercana al área rival”.



Añadió que “esos primeros minutos desde la apuesta táctica de ellos nos sirvió para irnos arriba 2-0, el técnico del otro equipo se dio cuenta de que tenía que recomponer rápido, que al frente tenía un equipo serio que venía por el partido y no veníamos a especular. Entendiendo su apuesta por la necesidad, nosotros la entendimos bien y la controlamos, luego con el 4-2 ellos circulaban bien, es un equipo que tiene unas individualidades fantásticas, con una condición técnica muy bien desarrollada y en esa rotación de la pelota con Gómez y Rovira lo controló mejor. Nosotros teníamos una lectura muy clara de esos tríos que podían armar por las bandas, sobre todo por la derecha de ellos con Candelo, Jarlan y en este caso con Marulanda. Nos hacen el 2-1 con un gol de media distancia, que ellos la trabajan muy bien”.



Sobre lo que pasó después, sostuvo que “en el segundo tiempo quise cambiar al 4-3 para ir anticipándome a lo que ellos por necesidad tenían que hacer, primero para controlar el partido en la parte interior, Valencia-Colorado-Balanta, allí el equipo se estabilizó, jugábamos bien, hacíamos superioridad numérica a ellos y luego cuando saqué a un volante ofensivo para meter a un segundo atacante inmediatamente metimos a Caldera para controlar en el tres contra dos. Uno puede tener muchas ideas, en el pizarrón no perdemos nunca un partido nosotros los entrenadores, pero cuando tienes estos jugadores extraordinarios, que además tienen un espíritu ganador, combativo, esa ambición de futbolista grande, eso es más sencillo, ya nos entendemos con una mirada. Este triunfo es de los jugadores, yo solo soy un facilitador”.



