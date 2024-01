Rafa Pérez, ilusionado: 'Anhelaba este regreso a Junior'

Después de idas y vueltas entre Rafael Pérez, Junior y San Lorenzo, el defensor colombiano finalmente fue confirmado por el cuadro currambero para ser nuevo jugador para 2024.



El zaguero presentó toda la documentación a Junior en donde alude que es agente libre debido a que en Argentina no se le pagó una suma importante de dinero.



Ante esto, Junior no dudó y fichó al jugador quien en redes sociales del equipo se mostró muy contento por su vuelta a Barranquilla.

“Es una alegría inmensa, de hecho, esta es mi casa, ya vivo aquí en Barranquilla. Por todo ese cariño, afecto que me demuestra la gente y el hincha; en este momento no es más que una felicidad. Hace un tiempo anhelaba este regreso y ahora gracias a Dios ya estoy acá y nada, en un club como Junior las expectativas siempre tienen que ser altas, la entrega, el trabajo a diario siempre tiene que estar”, comentó de inicio.



Por su parte, Pérez analizó el 2024 y aseguró que será un año donde el compromiso es mayor: “Este es un compromiso que uno tiene que hacer, el entregarse día a día por esta camiseta, que personalmente, yo tengo un sentimiento muy especial, tanto por el club como por la ciudad y más cuando se avecinan retos importantes”.



De igual manera, habló de su regreso y de sus primeras impresiones al mismo: “Me siento como el primer día cuando llegue a Barranquilla, tenía esa misma ilusión de triunfar, porque Junior es un club que no solo te exige llegar a la final, sino que también ganar campeonatos y ya conocemos lo que nos costó y duro que fue hacerlo en el pasado y esa es la idea, la intención, para eso nos vamos a preparar y esperemos que con la ayuda de Dios pueda pasar”.



Finalmente, se refirió a lo que quiere aportar en el club: “Soy un convencido que cuando uno es profesional, se está más cerca de lograr cosas positivas que otra cosa”.