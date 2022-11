Medellín en busca de la final: visita al Deportivo Pasto

Deportivo Independiente Medellín visita este domingo, desde las 6:30 de la tarde a Deportivo Pasto, por la sexta fecha del cuadrangular B en la Liga BetPlay II-2022. El conjunto rojo de Antioquia tiene una gran oportunidad para ser finalista tras cuatro años, enfrentando al equipo nariñense, quienes no tienen opción de clasificar, pero buscarán redondear una gran campaña.



En cuanto a las novedades del poderoso, Víctor Moreno y Adrián Arregui estarán ausentes por acumulación de tarjetas amarillas, en su lugar estarían Javier Méndez y Daniel Torres respectivamente. Luciano Pons estaba en duda, pero finalmente logró viajar a la capital nariñense.



David González, técnico poderoso indicó que “será un partido que no deja de ser complicado, contra un rival que no tiene opciones de ser finalista, pero va a buscar terminar con un triunfo, especialmente porque en los últimos dos partidos terminaron empatados sin goles. Buscaremos identificar la estructura del rival, identificar sus debilidades para atacarlos y concretar un gol, por o menos”.



Sobre lo que pueda pasar en el partido América contra Águilas, el estratega comentó que “cuando uno esté dependiendo de sus resultados, hay que salir a buscar la victoria y terminar el trabajo que se empezó. Queríamos estar en esta situación tras el último partido contra Águilas. No podemos pensar lo que pase en Cali, hay que salir a buscar la victoria en Pasto”.



En lo personal, David comentó que “tenemos un plantel con mucha experiencia, cuando tuvimos ese momento difícil al comienzo de torneo y teníamos que ganar partidos clave, el equipo supo mostrarse de la mejor manera en partidos muy complicados. Hemos sacado fuerza, madurez y contra Pasto necesitamos mostrar esa jerarquía y conseguir el paso a la final”.



Datos entre Deportivo Pasto e Independiente Medellín



Por Liga colombiana, Deportivo Pasto e Independiente Medellín se enfrentaron en 50 partidos, de los cuales el conjunto nariñense se impuso en 12 oportunidades, frente a 19 del poderoso y 19 empates. En cuanto a goles marcados, 49 tantos los anotó Pasto y 61 los antioqueños.



Independiente Medellín no vence al Pasto como visitante, desde el 28 de febrero del 2015, en aquella oportunidad, el rojo de Antioquia superó a los volcánicos por 3-0 con goles de Juan Fernando Caicedo, Hernán Hechalar y Juan David Pérez.



Alineación probable

Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Javier Méndez, Andrés Cadavid, Yulián Gómez; Daniel Torres, Andrés Ricaurte, Felipe Pardo, Vladimir Hernández, Diber Cambindo, Luciano Pons.

D.T.: David González.



Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Departamental Libertad.

Árbitro: Luis Matorel (Bolívar).

VAR: Kéiner Jiménez (Cesar).

T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8