Barrido total en Bucaramanga: medio equipo no continuará para 2023

Atlético Bucaramanga, equipo que estuvo peleando hasta último momento por clasificar a los cuadrangulares finales de Liga BetPlay 2022 del segundo semestre, empezó a tomar decisiones sobre la continuidad de algunos jugadores para la próxima temporada.



Sin embargo, para el próximo año sorprendió la barrida que realizó la directiva del equipo leopardo, quien se desprendió de un total de 10 jugadores, quienes se quedaron sin opción de continuar para la Liga del 2023.



A través de un comunicado, Bucaramanga hizo oficial la salida del goleador Dayro Moreno, sumada a la de Sergio Andrés Avellaneda, Cristian Blanco, José Adolfo Valencia, David Acosta, Jackson Montaño, Bruno Téliz, Juan Camilo Chaverra, Diomar Díaz y Brayam Palacios.





🚨Comunicado oficial de Atlético Bucaramanga. pic.twitter.com/kT1B5XvjdV — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) November 29, 2022

Sin duda la no continuidad de Dayro Moreno es la que más ha hecho eco, debido a que fue el máximo goleador de Bucaramanga, pero no fue tenido en cuenta para el proyecto del próximo año, aunque su futuro estaría cerca del Once Caldas, quien ya se acercó al delantero.



Igualmente, ante la salida de los jugadores se habla también de la renuncia de su técnico Hernán Darío Gómez, quien habría decidido irse de la institución.