Nacional le apunta al 2023: novedades en fichajes y posibles llegadas

Atlético Nacional continúa trabajando de cara a la temporada 2023, donde disputará la Copa Libertadores, la Liga BetPlay, la Copa BetPlay y la Superliga. Si bien, el equipo verdolaga saldrá a vacaciones este viernes 2 de diciembre, en la parte administrativa seguirán trabajando de cara a reforzar el club para tener mejores rendimientos el próximo torneo. Este martes, el presidente Mauricio Navarro realizó un conversatorio informal con los medios de comunicación en la sede deportiva de Guarne, dejando temas importantes.

El club antioqueño confirmó a Francisco Da Costa y Juan Felipe Aguirre como nuevos refuerzos, Da Costa firmó por un año con opción de compra, mientras que Aguirre también firmó por un año, llegó como jugador libre y en su contrato está la posibilidad de ampliarlo un año más.



Siguen trabajando para lograr un convenio con el Club Formas Íntimas para conformar el equipo femenino el próximo año. Hay varios detalles adelantados, pero no está firmado todavía.



Danovis Banguero y Jhon Duque renovaron sus respectivos contratos por un año. Todavía el club no ha anunciado oficialmente, aunque Duque ya era de público conocimiento debido a la publicación en redes sociales de la agencia que lo representa.



La Superliga tendría como fechas tentativas el 22 y 25 de enero, partidos de ida y vuelta entre el equipo verdolaga contra el campeón de la Liga BetPlay II-2022.



La Noche Verdolaga, partido amistoso donde se presentaría el plantel de la temporada 2022, será el 14 de enero. El rival iba a ser Chapecoense, pero el club brasileño declinó la invitación, debido a que ese día comienza el estadual, donde jugarán el clásico contra Avaí, además su equipo sub-20 estará disputando un torneo en Sao Paulo, por lo que no tendría plantel para afrontar ese compromiso. Siguen buscando rival.



Nacional estrenará indumentaria de la marca Nike hasta el mes de abril, esto debido a los problemas de contenedores que ha tenido la empresa norteamericana. Por ahora, la Tienda Verde ofrece productos de su marca propia.



Sobre el tema de la posible llegada del goleador del Pereira Leonardo Castro, en 2015 estuvo muy cerca de llegar al equipo, pero actualmente no hay interés por el atacante caucano. Nacional no está buscando delantero, se la van a jugar con Jefferson Duque, Tomás Ángel, Jaider Asprilla y el brasileño Francisco Da Costa. Ruyery Blanco no continuará en el equipo, le quedan seis meses de contrato y su destino sería el Unión Magdalena.



Sobre Francisco Da Costa, cuenta el directivo verde que hubo un momento en que el negocio se había caído un día antes. Por eso se demoró en que Nacional lo oficializara como refuerzo.



La salida de Alexander Mejía, Navarro contó que desde hace mucho tiempo se le había anunciado su no continuidad. Le ofrecieron un partido de despedida, si estaba en sus planes retirarse del fútbol. En ningún momento hubo irrespeto con el volante barranquillero.



Sobre los refuerzos, están buscando un central más, un extremo o un volante mixto. Sobre el central, no es necesario que sea perfil zurdo, pero es importante que sepa jugar por ese sector del campo. Cristian Zapata sería opción para llegar al equipo, pero van a esperar resolver el tema Emmanuel Olivera, quienes ya se acercaron en las pretensiones económicas del zaguero argentino y van a esperar hasta el 15 de diciembre para destrabar la operación.



Sergio Mosquera sigue como opción para Nacional, la negociación con Deportes Tolima ha sido muy difícil, teniendo en cuenta otras ofertas de mercados más fuertes como México o Estados Unidos. Están trabajando sobre el tema.



La idea de Nacional con Aldair Quintana es renovarle el contrato y cederlo a otro equipo. El jugador por ahora no quiere renovar y salir libre dentro de seis meses, desde su entorno le están dando opciones para que tome esa decisión, cumpla su contrato y se vaya de Nacional a mediados de 2023.



Cristian Blanco quien estaba con Bucaramanga, Andrés Salazar y Samuel Velásquez que estaban con Fortaleza, están trabajando con Nacional. Hay sobrepoblación en laterales izquierdos y por eso el equipo no considera en traer un jugador en esa posición.



Jair Mena, Brahian Palacios, Óscar Perea, Jhon Elmer Solís, Jaider Asprilla y Juan Pablo ‘Tatay’ Torres, son los jugadores jóvenes que más han trabajado con Paulo Autuori, ellos serán parte de la renovación del equipo para 2023.



Están buscando una alianza con un club de la B para prestar jugadores jóvenes que tengan rodaje, hay dos o tres equipos candidatos.



El patrocinio de Postobón es muy importante para Nacional, paga tres veces más que cualquier otro patrocinio en el fútbol colombiano. Aunque, si llega una empresa con una mejor oferta, en lo ideal que sea tres veces mayor, lo podrán considerar en la Junta Directiva de Atlético Nacional. A su llegada en junio de 2022, Mauricio Navarro recibió la presidencia del club con un déficit cercano a los 16.000 millones de pesos, con la venta de Juan David Cabal al Hellas Verona de Italia, el equipo estaría llegando a punto de equilibrio para fin de año.



Para 2023, Nacional le apostará llegar, como mínimo a octavos de final en la Copa Libertadores, consolidar jugadores jóvenes de la cantera y buscar ganar la Liga BetPlay. Para el presidente del club verdolaga, jugar un torneo continental con jugadores jóvenes, no significa perder competitividad, buscarán tener un grupo que mezcle jugadores experimentados con jóvenes talentosos.



En cuanto a ofertas por jugadores de Nacional, no hay en estos momentos. Kevin Mier y Sebastián Gómez se quedarán en el club, como mínimo hasta junio del año entrante. Sebastián Guerra ya tendría lista su salida del club para la MLS (Atlanta United), tendrá la posibilidad de ir, probar y si no se logra adaptar, volver al equipo verdolaga para ser el cuarto arquero en 2023.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8